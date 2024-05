Erfurt. Ein 23-Jähriger wurde Erfurt Hauptbahnhof ausgeraubt. Der mutmaßliche Täter konnte gefasst werden.

Am Dienstagvormittag ist es auf am Erfurter Hauptbahnhof zu einem räuberischen Diebstahl gekommen. Laut Polizei hob ein 23-Jähriger an einem Geldautomaten auf dem Bahnhofsvorplatz 25 Euro ab. Ein 38-Jähriger bedrängte und beleidigte ihn erst und griff ihn schließlich körperlich an. Der Täter flüchtete zunächst.

Der Newsletter für Erfurt Alle wichtigen Informationen aus der Landeshauptstadt Erfurt, egal ob Politik, Wirtschaft, Sport, Kultur oder gesellschaftliches Leben. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Durch die genaue Beschreibung des Opfers konnte ein Tatverdächtiger in der Bahnhofsunterführung gestellt werden. Das Geld wurde bei ihm nicht gefunden. Der Mann, der 1,89 Promille Alkohol im Blut hatte, durfte schließlich gehen. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.