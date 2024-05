Erfurt. Von ungleichen Wettrennen, Gräber der Vorzeit, Kanalbau und Klezmermusik handeln - unter anderem - die aktuellen Nachrichten aus Erfurt.

Ich bin schon da! - Das Märchen von Hase und Igel hat Premiere im Waidspeicher

Premiere hat das Märchen von „Der Hase und der Igel“ am Samstag, 25. Mai, um 15 Uhr im Theater Waidspeicher. Regisseur Matthias Thieme erzählt die Geschichte über Konkurrenz und Klugheit nach dem gleichnamigen Märchen der Brüder Grimm für Kinder ab drei Jahre. Der Igel fordert den Hasen zu einem Wettrennen heraus. Der Igel? Mit seinen kurzen Beinen? Ein Stück für alle Kleinen und Großen, das zeigt, wie man mit Witz und Klugheit den Anderen ein Schnippchen schlagen kann. Ein besonderes Augenmerk ist die originelle Ausstattung von Nadine Wottke, die auf dem Einsatz von Tafelkreide basiert und mittels derer die Bühne von Puppenspielerin Karoline Vogel (Hase) und ihrem Kollegen Heinrich Bennke (Igel) vor den Augen der Kinder immer wieder neu gestaltet wird. Die Karten sind bestellbar unter: 0361-5982924 oder online auf waidspeicher.de.

Einblicke in die Vorgeschichte: Gräberfeld wird vorgestellt

Einblicke in die örtliche Vorgeschichte erhalten die Urbicher bei einem Vortrag von Erfurts Chef-Archäologen Christian Tannhäuser. Am 6. Juni 19 Uhr stellt der Gebietsreferent des Landesamtes für Archäologie im Urbicher Bürgerhaus das rund 4500 Jahre alte Gräberfeld vor, das bei einer Grabung in Vorbereitung einer Wohnbebauung zwischen Urbich und Dittelstedt entdeckt worden war. Die knapp 30 oft gut erhaltenen Gräber aus der Schnurkeramik- und der Glockenbecherkultur enthielten wertvolle Beigaben und stellten aus Sicht der Archäologen den „Fund des Jahres“ in Erfurt dar. Die Gräber waren auf einer rund 4000 Quadratmeter großen Fläche verteilt.

Gregorianischer Choral und das Licht des Abends

Studierende der Hochschule für Kirchenmusik Halle/Saale singen am Sonntag, 26. Mai, um 17 Uhr in der Predigerkirche. Unter der Leitung von Erik Dremel erklingt zu den Themenfeldern „Licht und Glanz“ Musik des Mittelalters. Dabei erkunden die Sängerinnen und Sänger der Choral-Schola die besonderen Klangwirkungen im Raum, indem sie von verschiedenen Stellen aus musizieren und somit eine geradezu mystische Verbindung Klang-Licht-Raum entsteht. Das etwa einstündige Konzert findet bei freiem Eintritt statt, am Ausgang wird um eine Kollekte gebeten.

Konzert zu Ehren des Schweizer Komponisten Frank Martin

Zum 50. Todesjahr des Schweizer Komponisten Frank Martin (1890-1974) musizieren der Kammerchor der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar sowie ein Studierenden-Orchester unter der Leitung von Clément Michelot. Sie hören die „Doppelchörige Messe“ (1922) a cappella, mittlerweile im Standardrepertoire von Rundfunk- und ambitionierten Laienchören, sowie das selten gespielte Oratorium breve „In Terra Pax“ (1944) für Soli, Chor und Orchester in einem Arrangement von Clément Michelot. Der Eintritt am Sonntag, 26. Mai, um 19 Uhr in der Reglerkirche ist frei, um Spenden wird gebeten.

Bibliothek Südpark und Krämpfervorstadt bleiben am 27. Mai geschlossen

Die Bibliotheken Südpark und Krämpfervorstadt werden am Montag, 27. Mai, ganztägig geschlossen bleiben. Grund dafür ist der Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als Wahlhelfer bei der anstehenden Bürgermeister- und Stadtratswahl. Nutzerinnen und Nutzer werden um Verständnis für diese einmalige Schließung gebeten. Beide Bibliotheken werden ab dem 28. Mai wieder zu den regulären Öffnungszeiten zur Verfügung stehen. Während der Schließung können alle anderen Einrichtung der Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt uneingeschränkt genutzt werden. Zudem steht das Online-Angebot weiterhin rund um die Uhr zur Verfügung, sodass auf eine breite Auswahl an digitalen Medien zugegriffen werden kann: www.erfurt.de/ef138815 .

Einladung zum „Grillen & Chillen“ mit Svenja Schulze und Carsten Schneider

Die Naturfreundejugend Erfurt und die NaturFreunde Thüringen laden zur Veranstaltung „Grillen & Chillen“ am 31. Mai ab 15.30 Uhr im Gemeinschaftsgarten der NFJ Erfurt in der Mittelhäuser Straße 101 ¾ ein. Die Gäste erwartet laut Einladung ein unterhaltsamer und mit Raum für Austausch ermöglichter Nachmittag mit Livemusik, Spielen, Gegrilltem und Getränken. Höhepunkt des Abends ist eine offene Gesprächsrunde ab 18.30 Uhr mit Svenja Schulze, Bundesministerin für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, und Carsten Schneider, Staatsminister und Beauftragter der Bundesregierung für Ostdeutschland. Die Diskussion wird von Anja Zachow, Landesvorsitzende der NaturFreunde Thüringen, moderiert.

Kanalbau im Innsbrucker Weg beginnt

Der Erfurter Entwässerungsbetrieb wird in Zusammenarbeit mit dem Tiefbau- und Verkehrsamt einen neuen Transportkanal im Innsbrucker Weg errichten. Der erste Bauabschnitt dieses Vorhabens umfasst den Kanalneubau vom Gelände des Deutschen Milchkontors in der Leipziger Straße bis auf eine Feldfläche auf Höhe des „Lehr- und Versuchszentrums für Gartenbau in Erfurt“. Die Baumaßnahme wird voraussichtlich am 10. Juni 2024 im Bereich des Gartencenter-Parkplatzes im Microtunneling-Verfahren beginnen. Hierzu wird ein Teil des Parkplatzes für den Besucherverkehr gesperrt. Im Bereich der Leipziger Straße ist durch die Sperrung einer stadteinwärtigen Fahrspur mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Voraussichtlich im Dezember 2024 soll dieser erste Bauabschnitt abgeschlossen werden.

Klezmermusik erklingt in Büßleben

Ein Konzert mit Klezmermusik erklingt am Samstag, 25. Mai um 17 Uhr in der St. Petrikirche in Büßleben. Die Melodien sind freudig und tänzerisch, melancholisch-versonnen oder tragisch-expressiv, jedoch immer von einer besonderen Intensität. Die Solisten sind Harry Timmermann an der Klarinette und Alexander Danko am Akkordeon. Beide kommen aus Berlin und sind ein eingespieltes Duo mit viel Musikalität. Der Eintritt kostet 12 Euro.

Märchenspiel um die Prinzessin auf der Erbse

Zum Kindertag, am 1. Juni um 16 Uhr, werden sich im Hirsch Heinrich Sommergarten, Hirnzigenpark (Rubensstraße 36) „Der Prinz und die Erbse“ auf die Suche machen, nach einer echten Prinzessin. Versteckt unter 20 Matratzen soll die Erbse dem Prinzen Klarheit verschaffen bei der Wahl der richtigen Braut. Ein neu inszenierter Märchenklassiker, der bei Klein und Groß für viel Freude sorgt, und dem Prinzen hoffentlich das erwünschte Happy End beschert. Karten zu den Veranstaltungen können vorab reserviert werden: Telefonisch unter 0361/55049901 oder unter kontakt@theaterimpalais.de

Auftakt des Projekts „We make Sommerferien“

Auch in diesem Jahr können Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren in den Sommerferien (24. bis 27. Juni) an kostenfreien Workshops rund um Roboter, Programmieren, 3D-Druck, Stop-Motion-Film und Technikbasteln in Erfurt teilnehmen. „We make Sommerferien“ ist ein gemeinsames Projekt von Erfurter Medienbildenden. Die Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt, Schülerforschungszentrum an der Fachhochschule Erfurt, Plattform e. V., Stadtteilzentrum am Herrenberg, Institut Spawnpoint e.V., Die Digitalmacherei, Thüringer Landesmedienanstalt und Don’t Stop Motion arbeiten hier zusammen. Als Auftakt des Projekts finden zwei Making-Parcours statt, bei denen die verschiedenen Angebote schon einmal ausprobiert werden können:

Montag, dem 27. Mai 2024, von 15 bis 18 Uhr in der Bibliothek Berliner Platz

Freitag, dem 7. Juni 2024, von 15 bis 18 Uhr im Stadtteilzentrum am Herrenberg.

Die Parcours sind kostenfrei und es ist keine Anmeldung erforderlich.

Mehr Infos und Anmeldung für die Workshops unter: https://pretix.eu/medienbildung-erfurt/making24/

Bildungspolitische Fahrt in den Bundestag

Von Montag, 3. Juni, bis Dienstag, 4. Juni, lädt der Bundestagsabgeordnete Carsten Schneider interessierte Bürgerinnen und Bürger aus seinem Wahlkreis zu einer bildungspolitischen Fahrt nach Berlin ein. Auf dem Programm stehen z.B. der Besuch des Bundestages und ein Gespräch mit dem Abgeordneten. Für die Fahrt, Unterkunft und Verpflegung entstehen den Teilnehmern keine Kosten. Alle weiteren notwendigen Infos und Anmeldung unter 0361-2666815.

Amt für Soziales hat am 27. Mai geschlossen

Das Amt für Soziales hat am 27. Mai aus organisatorischen Gründen geschlossen. Der Zugang zur Selbstentnahme von Antragsformularen im Eingangsbereich des Haus der Sozialen Dienste ist aber, wie gewohnt, von 9 bis 18 Uhr möglich. Anträge und Unterlagen können jederzeit über die Außenbriefkästen abgegeben werden. Weitere Informationen zu den einzelnen Dienstleistungen und Antragsformularen sind unter www.erfurt.de/ef114294 zu finden.

