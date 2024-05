Erfurt. Die Polizei in Erfurt sucht nach Zeugen in einem Verkehrsunfall und nach Kellerdieben.

Am Mittwoch wurde in Erfurt ein weißer Renault Traffic gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 50-jährige Besitzer sein Fahrzeug zwischen 7:30 Uhr und 13 Uhr im Storchmühlenweg abgestellt. In dieser Zeit geschah der Diebstahl. Die Polizei fahndet nach dem Renault.

Jugendliche leistet Widerstand bei Verkehrskontrolle

Streifenpolizisten kontrollierten Mittwochfrüh eine 15-Jährige in der Innenstadt. Laut Polizei flüchtete sie zunächst auf ihrem Fahrrad. Als die Beamten sie stellten, leistete die 15-Jährige Widerstand und beleidigte die Polizisten. Sie wurde zurück in eine Jugendhilfeeinrichtung gebracht.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall mit Fahrradfahrerin

Am Mittwochnachmittag stieß eine 34-jährige Fahrradfahrerin in der Windthorststraße in Erfurt Süd mit einem VW zusammen. Die Frau stürzte und verletzte sich am Kopf. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben und Angaben machen können. Diese werden gebeten, sich unter Nennung der Vorgangsnummer 0131334 beim Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-0) zu melden.

Mopedfahrer stürzt

Ein 56-jähriger Mopedfahrer war am Mittwochnachmittag in der Krämpfervorstadt unterwegs, als er stürzte und sich leicht verletzte. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Mann betrunken war. Ein Alkoholtest erreichte mehr als 0,5 Promille, berichtet die Polizei. Der 56-Jährige wurde in eine Klinik gebracht.

Kellerdiebe erbeuten Elektrowerkzeuge

Zwischen dem 17. und 22. Mai drangen bisher unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus im Nonnenrain ein. Sie brachen zwei Keller auf und entwendeten mehrere Elektrowerkzeuge im Wert von rund 200 Euro. Hinweise zu den Tätern gibt es bislang nicht.

