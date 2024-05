Erfurt. Die Vorbereitungen für den Katholikentag laufen auf Hochtouren. Nächste Woche werden über zwanzigtausend Besucher in der Stadt erwartet.

Orgelmusik klingt aus dem Dom, Kinder proben auf den Domstufen und Gabelstapler fahren zwischen den Touristengruppen hin und her: Was auf dem Erfurter Domplatz derzeit wie moderne Kunst anmutet, sind die ersten Vorbereitungen zum 103. Katholikentag. Hier entsteht eine kleine Zeltstadt aus vielen weißen Pavillons. Sie ist Mittelpunkt des viertägigen christlichen Treffens, das mit Hunderten Veranstaltungen in der ganzen Stadt aufwartet. Unter dem Motto „Zukunft hat der Mensch des Friedens“ erwartet das Bistum ab kommenden Mittwoch, den 29. Mai, über zwanzigtausend Teilnehmer in der Thüringer Landeshauptstadt.

