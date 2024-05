Erfurt. Wer nach der Wahl am Sonntag noch nichts vorhat: Für Familien ist das Forsthaus Willrode einen Besuch wert. Am Tag zuvor geistern Fantasy-Wesen durch die Stadt.

Familiensonntag im Forsthaus

Zu einem offenen Forsthaussonntag laden das Forstamt Willrode und der Förderverein des Forsthauses am Sonntag, den 26. Mai, ein. Ab 10 Uhr brenne der Grill, das forsthistorische Museum könne besichtigt werden, der Wildladen und das Scheunencafè seien geöffnet und Stände mit regionalen Produkten und Traditionshandwerk würden die Besucher empfangen, heißt es in einer Mitteilung des Forstamtes. Um 11 Uhr lädt das Theater im Palais Erfurt zum Kindertheater im Wald ein. Gezeigt wird der Froschkönig. Treffpunkt ist der Parkplatz vor dem Forstamt. Der Verein Imago hält den ganzen Sonntag über Kreativangebote bereit. Um 14 Uhr lädt der Förderverein zu einer Führung durch das historische Forsthausensemble und den Jagdsaal ein.

Neues Leben für altes Holz

Mit Holz in all seiner Vielfalt beschäftigt sich die Weimarer Künstlerin Anne Feuchter-Schawelka schon seit über drei Jahrzehnten. Sie fügt „Resthölzer“ – also etwa Möbelteile, Schalen, Leuchter – mit Naturhölzern zu neuen Kunstwerken zusammen. Am Freitag, den 24. Mai, öffnet um 19.30 Uhr im Volkskundemuseum eine Sonderausstellung mit Arbeiten Feuchter-Schawelkas“, gleichsam mit der Langen Nacht der Museen, während der der Holzkünstler Florian Schmigalle im Innenhof des Volkskundemuseums unter Mithilfe von Besuchern eine Kreativskulptur entstehen lässt.

Szenisches Konzert im Ratsgymnasium

Die „Peer Gynt“-Suite von Edvard Grieg wird am Sonnabend, den 25. Mai, um 19.30 Uhr in der Aula des Evangelischen Ratsgymnasiums in der Meister-Eckehart-Straße als szenisches Konzert aufgeführt. Das besondere: Regie führen die Anna Schreiber und Alexander Ebert, die als Jugendliche unter anderem in der Chorakademie Erfurt ihre ersten künstlerischen Schritte gingen, nach Studienaufenthalten nun wieder in ihre Heimat zurückkehren. Aufgeführt wird das Stück von zwei Objekttheaterspielerinnen des Ratsgymnasiums, von den Ehemaligenchören der Chorakademie Erfurt und der „schola cantorum“ aus Weimar und dem Orchester des Neuen Musikalischen Forums. Der Eintritt wird 10 Euro kosten, ermäßigt 5 Euro.

Fantasy-Wesen für bessere Klimapolitik

Mit einem bunten Protestzug wollen als Fantasy-Wesen verkleidete Menschen am Sonnabend, den 25. Mai, auf dem Domplatz für den Klimaschutz demonstrieren. Organisiert wird der Protest von der Initiative „Aus der Rolle fallen“. Zudem treten die Teilnehmer für ein buntes, weltoffenes Erfurt ein. Der Demonstrationszug soll sich vom Domplatz über Fischmarkt und Rathausbrücke, Anger und Hirschgarten zum Bahnhofsvorplatz bewegen, von wo aus die Teilnehmer zur Kundgebung „Rechtsextremismus stoppen“ des Bündnisses „Auf die Plätze“ vor dem Haus der sozialen Dienste stoßen wollen.

Doppelausstellung in der Galerie Waidspeicher

Die Künstlerin Anica Seidel untersucht in ihren Objekten und Installationen die Wirkung und den Umgang mit Symbolen der Gewalt. Baseballschläger, Messer, Stacheldraht oder diverse Haushaltsgeräte werden zweckentfremdet und mit kritischem Humor zu Klangobjekten oder Gebrauchsgegenständen montiert. Barbara Lüdde nimmt Betrachterinnen und Betrachter in ihren filigranen Tuschezeichnungen mit in eine Welt der Sub- und Nachtkultur. Beide stellen nun gemeinsam in der Galerie Waidspeicher in der Michaelisstraße 10 aus. „Two of me“ wird im Rahmen der Langen Nacht der Museen am Freitag um 18 Uhr eröffnet. Zu sehen ist die Doppelausstellung dann bis zum 4. August. Sie wird ergänzt durch eine 13-minütige Soundarbeit von Elinor Lüdde. „Corecass“ soll dreimal täglich, immer um 11.13 Uhr, 13.13 Uhr und 15.13 Uhr, zu hören sein.

