Erfurt. Was macht ein bekannter Kika-Moderator am Kindertag? Und wie funktioniert eine Tagespflege? Die kommenden Tage bieten Hilfsangebote und Unterhaltung.

Kinderfest im Einkaufszentrum

Zwei tolle Tage für Kinder kündigt das Einkaufszentrum „T.E.C.“ für Freitag, den 31. Mai, und den darauffolgenden Kindertag an. Spiel und Mitmachaktionen, Theater und Tanz, Spiel und Spaß kündigt das Centermanagement an. Mit dabei sind unter anderem der Kika-Moderator und Schauspieler Christian Bahrmann, TV-Liebling Leo Lausemaus, der Reitverein Kinderleicht. Die Freiwillige Feuerwehr Dittelstedt bringt ein Löschfahrzeug mit, die „Tanzzwerge“ laden zum Mitmachen ein, der Kidsclub vom „la familia“-Kampfsportverein stellt sich vor. Das Kinderfest startet am Freitag um 14 Uhr, am Sonnabend um 10 Uhr, und dauert jeweils bis 18 Uhr.

Rechtsberatung für Vereine

Kostenfreie juristische Hilfe für Vereine bietet die Deutsche Stiftung für Engagement und Ehrenamt gemeinsam mit der Thüringer Ehrenamtsstiftung an. Dazu laden die beiden Institutionen zu einer Konferenz am Freitag, den 7. Juni, ab 10 Uhr in den Erfurter Kaisersaal. In Workshops und individuellen Beratungen sollen Ehrenamtliche und Engagierte Tipps erhalten, wie sie in rechtlichen Fragen den Durchblick behalten und ihre Organisation rechtssicher aufstellen. Experten und Expertinnen erklären praxisnah, wie man sicher durch das Vereinsrecht navigiert, Spendenquittungen richtig ausstellt, steuerliche Grauzonen vermeidet und welche Versicherungen relevant sind. Eine Anmeldung ist erforderlich auf www.deutsche-stiftung-engagement-und-ehrenamt.de/aktuelles/recht-verstaendlich-juristische-hilfe-fuer-vereine/

Nachbarschaftstag in der Tagespflege

Die Tagespflege der Diakonie am Ringelberg lädt zu einem „Tag der Nachbarschaft“ ein. Am Freitag, den 31. Mai, haben Interessierte zwischen 15 und 17 Uhr Gelegenheit, die Einrichtung kennenzulernen und mit Kaffee, Kuchen und Bratwurst zu feiern. In der Diakonie-Tagespflege in der Walter-Gropius-Straße 45 seien derzeit noch Plätze frei, teilt die Einrichgung mit. Die Einrichtung kann auch am Mittwoch, den 5. Juni kennengelernt werden, wenn ab 15 Uhr zum Pflegekaffee geladen wird. Anlass ist die Woche der pflegenden Angehörigen Anfang Juni.

Singen mit Detlef im Seniorenklub

Altbekannte Lieder gemeinsam anstimmen, das gehört zu den Höhepunkten für die Besucherinnen und Besucher des städtischen Seniorenklubs in der Weitergasse. Am Dienstag, den 28. Mai, ist es wieder soweit. Von 14 bis 15 Uhr heißt es „Singen mit Detlef“. Alle, die gern singen, können kostenfrei teilnehmen.

Unterstützung für trauernde Eltern

Die Trauergruppe verwaister Eltern trifft sich wieder am Dienstag, den 28. Mai, um 19:30 Uhr in den Räumen des Malteser-Hilfsdienstes in der August-Schleicher Straße 2. Ehrenamtliche Trauerbegleiter und -begleiterinnen des Hospizdienstes laden und an jedem letzten Dienstag im Monat zu Gesprächen, zum gemeinsamen Erinnern und auch zum Schweigen ein. Das kostenfreie Angebot richtet sich an Eltern, die um ihr verstorbenes Kind trauern und auf ihrem Weg Begegnungen mit Anderen suchen, die Ähnliches erfahren haben.

red