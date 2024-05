Erfurt. Was beim Tag der Offenen Tür auf dem Betriebshof Urbicher Kreuz alles geboten wird – und wie Sie am besten hinkommen.

Zu „ihrer“ Straßenbahn pflegen die Erfurter bekanntlich ein herzliches Verhältnis (und zu den Bussen natürlich auch). Die Evag betreibt einiges an Aufwand, damit die Stadt in Bewegung bleibt. Was sich hinter den Kulissen so abspielt, das lässt bei einem der seltenen Tage der offenen Tür erkunden. Am Samstag, 25. Mai, laden die Verkehrsbetriebe von 10 bis 16 Uhr auf ihren Betriebshof am Urbicher Kreuz.

Natürlich wird es dort jede Menge neue und alte Straßenbahnen und Busse zu sehen geben, Mitarbeiter geben aber auch Einblicke in Leitstelle, Werkstätten, die Stromversorgung, zeigen, wie ein Ticketautomat von innen aussieht, wo die Linienbusse gewaschen werden und, und, und. Darüber hinaus stehen viele Gesprächspartner bereit mit Informationen rund um den öffentlichen Nahverkehr in Erfurt.

Für die Anfahrt zum Tag der offenen Tür empfiehlt sich -- logisch -- die Straßenbahn. Die Linie 3 wird im 7,5-Minuten-Takt in Richtung Urbicher Kreuz unterwegs sein und bringt Interessierte fast bis vor die Tür des Betriebshofs. Die Busse der Linien 51 und 60 verkehren stündlich vom Hauptbahnhof zum P+R-Parkplatz am Urbicher Kreuz, wo auch eine begrenzte Zahl von Parkplätzen zur Verfügung steht.

red