Erfurt. Die Polizei in Erfurt hat mutmaßliches Diebsgut sichergestellt und sucht nun nach den Besitzern.

Am Donnerstagabend versuchte ein 38-Jähriger in einem Supermarkt in Rieth Kuchen im Wert von drei Euro zu stehlen. Als zwei Ladendetektive ihn hinter der Kasse ansprachen und aufforderten in ihr Büro zu kommen, kam es zu einem Gerangel, wobei der mutmaßliche Dieb leicht verletzt wurde. Gegen den 38-Jährigen wurde Anzeige erstattet, berichtet die Polizei.

Laptops entwendet

Bisher unbekannte Täter sind in der Nacht in ein Bürogebäude eingedrungen und haben mehrere Laptops im Wert von über 5000 Euro gestohlen. Nach Polizeiangaben beläuft sich der Sachschaden zudem auf 1000 Euro. Ein Zeuge hatte am frühen Morgen die aufgebrochene Tür bemerkt.

Hochwertige Fahrräder gestohlen

In der Nacht zu Donnerstag wurde in der Grubenstraße aus einem Mehrfamilienhaus ein E-Bike „Cube Stereo Hybrid HPC Action Team“ im Wert von 7.000 Euro und in der Bodestraße aus einer Tiefgarage ein Mountainbike „Cube Reaction Hybrid Pro 625 Allroa“ im Wert von über 3.000 Euro entwendet. In beiden Fällen nahm die Polizei die Ermittlungen auf.

Eigentümer gesucht

Im November 2023 hat die Polizei eine Wohnung in Erfurt Nord durchsucht und dabei mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Dieses stammt wahrscheinlich von Baustellen- und Kellereinbrüchen. Bisher konnten die Eigentümer nicht ermittelt werden.

Die Polizei fragt deshalb, wer die Gegenstände wiedererkennt oder Angaben zu deren Eigentümern machen kann? Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Süd (Tel.: 0361/7443-1152) unter Angabe der Vorgangsnummer 0292552/2023 entgegen.

Vorfahrtsfehler führt zu Strafanzeige

Am Donnerstagnachmittag wurde die Polizei in Bischleben auf einen 43-jährigen Fahrradfahrer aufmerksam, der zuvor einer Autofahrerin die Vorfahrt genommen haben soll. Nach Polizeiangaben reagierte bei einer Kontrolle der Drogentest positiv auf Cannabis. Zudem war der 43-Jährige mit 0,1 Promille leicht alkoholisiert. Er musste sein Fahrrad stehen lassen und zur Blutentnahme mitkommen. Gegen ihn wurde eine Strafanzeige erstattet

