Erfurt. Einmal Nachts im Museem ist der Traum vieler neugierger Erfurter. Das war am Freitag zu Langen Nacht der Museen möglich.

Am Freitagabend erwachte Erfurt zu einer besonderen langen Nacht. Unter dem Motto „Eine Nacht, tausend Geschichten“ öffneten wieder zahlreiche Museen und Galerien der Landeshauptstadt ihre Türen und luden zu einem Abend voller Kunst, Geschichte und Natur für Groß und Klein ein. Jährlich findet in Kooperation mit der Region Erfurt, Weimar, Jena und Weimarer Land die Lange Nacht der Museen statt. Die städtischen Museen zusammen mit freier, kultureller Institution in der Landeshauptstadt verbünden sich zu einer vielfältigen Kulturmeile mit Kunst, Kultur und kreativen Highlights.