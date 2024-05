Erfurt. Das Bündnis „Auf die Plätze“ hat am Tag vor der Kommunalwahl zu einer Demonstration gegen Rechtsextremismus aufgerufen. Tausende Teilnehmer werden erwartet.

Seit 13 Uhr wird in Erfurt demonstriert: Ein breites Bündnis gegen Rechtsextremismus hat zum Protest aufgerufen und, so die Erwartung, mehrere Tausend Menschen werden erwartet. Einen Tag vor den Kommunalwahlen in Thüringen machen die Teilnehmer lautstark gegen Neonazismus und Rechtsextremismus mobil. „Es bleibt nur eine Wahl -- Verhindert Nazis kommunal“, lautet das Motto der Veranstaltung, zu der das Bündnis „Auf die Plätze“ aufgerufen hat.

Geplant ist, dass der Demonstrationszug zum Haus der Sozialen Dienste zieht, wo eine zentrale Kundgebung stattfinden soll. Die Polizei rechnet mit Verkehrsbehinderungen im Bereich Hauptbahnhof, Anger und Juri-Gagarin-Ring bis etwa 17 Uhr.

red/cc