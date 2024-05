Erfurt. Nach der Überraschung bei der Oberbürgermeisterwahl in Erfurt richten sich die Blicke nun auf die Stichwahl. Wir haben mit dem Wahlsieger von der CDU gesprochen.

Wie geht es Ihnen am Tag nach der Wahl?

Ich habe wenig geschlafen, was nicht am Feiern lag, und befinde mich immer noch in der Phase, das alles aufzunehmen. Ich bin unglaublich dankbar für das Ergebnis und dass ich so viele Wähler überzeugen konnte. Zugleich ist da die Aussicht auf das, was kommen könnte. Aber es gibt noch einen zweiten Wahlgang.

Wie gehen Sie die nächsten beiden Woche an?

Wir werden weiter Wahlkampf machen, meine Themen setzen, natürlich von Tür zu Tür gehen und die Bürgernähe aufrechterhalten. Es werden zwei Wochen harter Wahlkampf werden, und dieser Wahlkampf beginnt jetzt.

Warum werden Sie die Stichwahl gewinnen?

Weil ich glaube, dass wir mit unseren Inhalten überzeugt haben, ob es die Sicherheit, die Kampagne gegen Vereinsamung oder Erfurt als Sportstadt ist. Ich hoffe, dass ich auch mit meiner Person überzeugen kann. Ich bin authentisch und werde es auch bleiben.

Der CDU-Herausforderer Andreas Horn ging als Außenseiter in die Oberbürgermeisterwahl. Mit 28,3 Prozent erzielte er aber die meisten Stimmen vor dem Amtsinhaber Andreas Bausewein (SPD). Beide treffen am 9. Juni in der Stichwahl aufeinander.