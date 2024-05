Berlin. Drei Tage hat der Spirit of Football e.V. für ein buntes Treiben beim Demokratiefest in Berlin gesorgt und dabei viele Leute getroffen. Eine Begegnung bleibt besonders im Gedächtnis.

Am Wochenende waren die Thüringer nicht die einzigen, die mit Spannung auf ihren Freistaat geschaut haben. Auch in Berlin haben Hunderttausende einen Blick nach Thüringen geworfen - zumindest im Ausstellungsformat: Beim Demokratiefest zum 75. Geburtstag des Grundgesetzes hat der Verein Spirit of Football drei Tage die Thüringer Landesvertretung übernommen. Im Auftrag der Staatskanzlei hat das Team ein vielseitiges Programm an den Start gebracht, das ein weltoffenes Bild zeigen sollte. Da der Verein Fairyplay und Fußball in den Mittelpunkt stellt, haben sich die Ehrenamtlichen besonders gefreut, als „Europa“ kam, und einen der geschichtsträchtigen Bälle unterschrieben hat.

Bundesfest in Berlin: Erfurter Verein „Spirit of Football" zeigt, was Thüringen kann Spirit of Football aus Erfurt bespielt die Thüringer Landesvertretung bei der Feier „75 Jahre Grundgesetz" in Berlin. © Spirit of Football | Iris Albulet Freitag bis Sonntag ist das Team von Spirit of Football in Berlin. Der Verein wurde von der Thüringer Staatskanzlei ausgewählt, die Landesvertretung beim Bundesfest "75 Jahre" Grundgesetz zu übernehmen. 