Erfurt/Berlin. Wofür steht Thüringen? Und was sind die Schokoladenseiten, die man vom Freistaat herauskitzeln kann? Kathleen Kröger über einen ungewöhnlichen Weg, der funktioniert.

Bunt, aufgeweckt und vielfältig war das Zelt, mit dem Thüringen bei der großen Feier des Grundgesetzes in Berlin vertreten war. Dass das so war, ist keine Selbstverständlichkeit. Auserwählt, den Freistaat einmal bewusst anders als mit nüchternen Infoständen zu bespielen, war der Verein Spirit of Football.

Spirit of Football aus Erfurt gestaltet drei Tage Programm

Wofür steht Thüringen und was will man den hunderttausenden Gästen auf dem Festplatz vor dem Bundestag mitgeben? In monatelanger Vorarbeit hat das Team um Andrew Aris und Ulrike Enders ein dreitägiges Programm zusammengestellt und sich Gedanken gemacht, die vom Publikum phänomenal angenommen wurden. „Es ist auf jeden Fall das bunteste Zelt“, ist eine Aussage, die sowohl mit Naserümpfen als auch anerkennend zu verstehen ist. Ein wenig handgemacht, mit einem Teppich statt einer Bühne, mit Papphockern statt Stühlen und mit Ideen, die eben anders sind, als das, was alle anderen machen.

Erfurter wollen zeigen, dass Thüringen mehr ist, als sein Image

Das Versprechen, zu zeigen, dass Thüringen nicht seinem politisch rechten Image entspricht, sondern mit vielen Akteuren und Engagement viele Projekte umsetzt und ebenso weltoffen wie vielfältig ist - hat der Verein am Festwochenende bravourös eingelöst. Aus einem recht nüchternen Zelt wurde ein kleines Wohnzimmer, in dem viel und offen gesprochen wurde. Das Geheimnis lässt sich mit einem Wort zusammenfassen: Nähe. Und das nicht nur zu den Gästen, die schnell gesehen haben, dass Thüringen mehr ist, als Bratwurst essen und Wahlergebnisse, die betroffen machen, sondern auch zu den Stand-Nachbarn der anderen Bundesländer. Das Menschliche und Sympathische hat am Ende gezeigt, dass in Thüringen nicht nur das grüne, sondern auch das bunte Herz Deutschlands schlägt.

