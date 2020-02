Bundesgartenschau 2021: Erfurt soll blühen, Thüringen strahlen

Ihre Lieblingsblume ist die Pfingstrose. Das sei schon seit der Kindheit so, „sie ist für mich eine Augenweide und gut für die Seele.“ Einen geschärften Blick und viel Kraft benötigt Kathrin Weiß in den kommenden Monaten – die zierliche Blondine ist Geschäftsführerin des Erfurter Egaparks, des dortigen Gartenbaumuseums und der Bundesgartenschau, die vom 23. April bis 23. Oktober 2021 stattfindet. Wir sprachen mit ihr über das Ereignis im kommenden Jahr.

Haben Sie einen Extra-Kalender oder eine Art Bandmaß, die sofort einen Hinweis geben, wie viele Tage es noch bis zur Eröffnung der Buga sind?

Nein, aber man wird auch so immer wieder mal daran erinnert. Jetzt sind es noch rund 430 Tage.

Beunruhigt Sie die Zahl?

Wir liegen gut in der Zeit. Allerdings weiß ich von der letzten Buga in Heilbronn, dass dort erst am Tag der Eröffnung die letzten Gärtner das Gelände verlassen haben und noch Rollrasen gelegt wurde. Doch es gibt derzeit nichts, wo wir den Planungen weit hinterher sind. So sind der Petersberg und die ega große Baustellen, was auch vom unentwegten Werkeln zeugt. Es wächst, wie es sich für eine Gartenschau gehört.

Buga-Chefin Kathrin Weiß. Foto: Buga

Manche Träume sind allerdings auch verwelkt wie beispielsweise der Bau einer Seilbahn hoch zum Petersberg.

Aber das ist normal, dass bei einem solchen Riesen-Projekt auch Ideen nicht umgesetzt werden. Es gibt aber so viel Schönes, auf das, sich die Leute freuen können.

Das wäre?

An 171 Tagen wird Erfurt aufblühen, dabei an die Gartenbautradition anknüpfen. In der Landeshauptstadt sind 20 Themengärten sowie fünf unterschiedliche Ausstellungen auf den beiden kostenpflichtigen Buga-Flächen geplant. Im 36 Hektar großen Egapark eröffnet zur Gartenschau zudem das neue Wüsten- und Tropenhaus Danakil. Und der Petersberg wird vom oberen Plateau bis zum Festungsgraben als Besuchsziel mit Einbeziehung der Peterskirche und des Kommandantenhauses neu gestaltet. Wir bringen sozusagen Europas größte barocke Festung zum Blühen.

Die Geraaue wurde aber aus der Buga-Planung genommen.

Es ist richtig, dass der Nordpark kein eintrittspflichtiger Ausstellungsbereich mehr ist. Mit der Buga entsteht trotzdem im Norden Erfurts ein großer Naherholungspark: eine Landschaft von rund 60 Hektar, ein Erholungsgebiet mit Schaukraftwerk, Teich, 23 Sport- und Freizeitanlagen. Hinzu kommen 25 Außenstandorte in ganz Thüringen.

Also soll die Buga…

...nicht nur ein Erfurter Ereignis sein, sondern darüber hinaus strahlen. Thüringen ist unter anderem bekannt für seinen Wald, einige Städte glänzen weit über Deutschlands Grenzen hinaus. Doch wie toll das Bundesland auch mit Parks, Gärten und Schlössern ausgestattet ist – das ist weniger bewusst. Und das wollen wir in Zusammenarbeit mit den Außenstandorten gern ändern. Die Buga soll eine Thüringer Veranstaltung sein.

Vor allem in Erfurt hat das hundertfache Fällen von Bäumen – unter anderem auf dem Petersberg – für Unverständnis gesorgt.

Es stimmt, dass es diesbezüglich Enttäuschung gab, wobei die Verantwortung dafür bei der Stadt Erfurt liegt. Ich weiß, dass sie es sich nicht einfach gemacht hat. Um manche Veränderung herbeizuführen, ist es bei einem solchen Projekt jedoch sicherlich unumgänglich, dass Altes weicht und Neues kommt.

Die Bundesgartenschau in Erfurt wird die zweite in Thüringen sein - 2007 waren Ronneburg und Gera Ausrichter. Für das Projekt wurden damals 146 Millionen Euro in die strukturschwache Region investiert, am Ende gab es allerdings ein Finanzloch von rund drei Millionen Euro, für das größtenteils das Land eingesprungen war. Was soll 2021 anders werden?

Wir haben ja ein völlig anders Konzept, nutzen Flächen, die schon eine Geschichte haben, darunter auch denkmalgeschützte Anlagen. Und fast alles, was nun für die Buga errichtet wird, bleibt auch nach 2021. Wir denken und planen nachhaltig. Übrigens auch mit rund 5000 Veranstaltungen davon 1500 im Buga-Klassenzimmer mit Kindern und Jugendlichen aus ganz Thüringen.

Wie hoch sind die Kosten für die Buga?

Für die Umgestaltung von Egapark, Petersberg und die Fläche im Norden Erfurts sollen rund 185 Millionen Euro fließen. Der größte Teil des Geldes stammt aus Fördertöpfen des Bundes, des Landes und der Europäischen Union.

Mit wie viel Besuchern rechnen Sie?

2007 waren es 1,49 Millionen. Das Traumziel wären 1,8 Millionen Besucher.

FAKTENKASTEN

Kosten für Eintritt Eine Tageskarte für Erwachsene kostet 25 Euro. Kinder bis sieben Jahre haben freien Eintritt. Für Besucher zwischen 8 und 15 Jahren werden 2,50 Euro fällig. Junge Erwachsene bis 25 Jahre zahlen für eine Tageskarte 12,50 Euro. Zudem bieten die Veranstalter Dauerkarten an. Im Vorverkauf kosten sie 100 Euro, während der Buga gibt es sie zum Preis von 125 Euro. Der Vorverkauf beginnt im April 2020. Während der Schau sind Egapark und das Petersberg-Areal kostenpflichtig. Für den Nordpark wird kein Eintrittsgeld fällig.

