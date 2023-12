Darum wurde der Erfurter Weihnachtsmarkt am Freitag evakuiert

Erfurt. Lautsprecherdurchsagen auf dem Erfurter Domplatz, Betretungsverbot des Weihnachtsmarktes – was war da los? Einen schlimmen Anlass gab es nicht.

Aaron Haberkorn trägt die Gitter an den für sie vorgesehenen Platz. Seit vielen Jahren ist der Schausteller einer der 24 Evakuierungshelfer. Er reagiert ruhig und besonnen, ein Grund zur Panik besteht nicht. Zwar hallte eben die Durchsage über sämtliche Lautsprecher auf dem Domplatz, es seien Maßnahmen zu ergreifen, um den Platz zu evakuieren. Benutzt wurde dabei auch ein Codewort, das nur die Verantwortlichen und die Helfer kennen und das im Ernstfall auch genutzt werden würde.

Doch heute, am Freitag, ist es eine Übung. So wie an jedem 1.12. – angelehnt an die Notrufnummer von Feuerwehr und Rettung. Aaron Haberkorn trägt eine grüne Weste mit der Aufschrift „Evakuierungshelfer“, an seinem Stützpunkt sind noch Steven Ortelt und Sabrina Rauscher eingeteilt. „Jeder Posten ist doppelt hinterlegt, falls ein Helfer grad nicht abkömmlich ist“, erklärt Marktmeister Sven Kaestner. Er hat sich mit einem Tross aus Feuerwehr, Polizei, Rettung, Ordnungsamt und privaten Sicherheitsfirmen losgemacht, um die einzelnen Punkte, an denen der Zutritt nun gesperrt wurde, zu kontrollieren. In einem umfassenden Sicherheits- und Evakuierungskonzept sind diese detailliert aufgeführt. Es gibt zwölf Flucht- und Rettungswege, das Konzept sieht Minimal- und Maximalvarianten der Evakuierung vor.

Polizei, Rettung, Feuerwehr, der Marktmeister und Sicherheitsfirmen überprüften die Absperrungen. Foto: Anja Derowski/ Funkemedien Erfurt

Die Anlässe können sehr unterschiedlich sein: Überfüllung (16.400 Personen dürfen zeitgleich auf dem Domplatz sein während des Weihnachtsmarktes), Unwetter, Gewalttaten, ein herrenloses Gepäckstück, Brand, Terrorgefahr – es gibt viele Szenarien, die dazu führen könnten, den Weihnachtsmarkt zu evakuieren. Die Evakuierungshelfer stellen dann Absperrgitter auf und bitten die Besucher, den Domplatz zu verlassen. Anordnen können sie es nicht, das darf nur die Polizei und geschulte Mitarbeiter der Sicherheitsfirma.

Normalerweise hat die Stadtverwaltung als Veranstalter die Verantwortung bei einer Evakuierung. Aber in lebensbedrohlichen Situationen leitet die Polizei den Einsatz. Evakuierungshelfer zu finden sei kein Problem, so der Marktmeister. Es sind Verkäufer, Schausteller, Händler, sie sind eingewiesen, haben Westen griffbereit hängen und eine Umhängekarte mit ihrem Namen und den Aufgaben.

Verbesserungsvorschläge aus dem vergangenen Jahr wurden übrigens aufgegriffen und umgesetzt. Es gibt nun Sammelpunkte für Busfahrer und zentrale Treffpunkte für die Busgäste außerhalb des Domplatzes – falls evakuiert werden muss. „Durch die Registrierung der Busse erhalten wir nun auch die Telefonnummer der Busfahrer und könnten sie im Bedarfsfall anrufen, um ihnen die neue Sammelstelle der Besucher mitzuteilen“, erklärt Sven Kaestner.

Er ist zufrieden mit dem Verlauf der Übung. Die Sperrungen an den Zugängen werden aufgehoben, die Schausteller und Verkäufer ziehen ihre Westen wieder aus und kehren zurück zu Karussell, Punsch und Pommes.

Fotos von der Eröffnung des Erfurter Weihnachtsmarktes