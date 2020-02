Erfurt. Ein 35-Jähriger ist in Erfurt gleich von zwei Hausbewohnern beim Einbruch überrascht worden. Er war erst vor knapp zwei Monaten wegen ähnlicher Delikte aus der Haft entlassen worden.

Einbrecher ertappt - Mann war erst im Dezember aus Haft entlassen

Montagabend wurde ein 35-jähriger Einbrecher in Erfurt erwischt. Der Mann war gerade dabei, sich Zugang zum Kellerbereich zu verschaffen, als er von einer Mieterin beobachtet wurde. Diese informierte die Polizei. Als der Mann dann in eine Kellerbox einbrach und diese durchwühlte, wurde er nochmals von einem Anwohner überrascht. Beim Verlassen des Gebäudes lief er den Beamten direkt in die Arme und wurde vorläufig festgenommen.

Erst im Dezember wurde der Mann wegen ähnlicher Delikte aus der Haft entlassen. Nun befindet er sich in Polizeigewahrsam. Wie es mit ihm weitergeht, entscheidet die Staatsanwaltschaft im Laufe des Tages.

