Erfurt: 35 Feldahorne auf dem Ringelberg gepflanzt

Auf dem Ringelberg stehen jetzt 35 Feldahornbäume mehr. Gut zwei Meter hoch sind sie schon. Und es gibt Baumpaten, die in Zukunft ein Auge darauf haben, ob es ihnen gut geht oder ob sie dringend ein paar Eimer Wasser vertragen können. Dass die Bäume am Radweg gepflanzt wurden, ist dem Projekt „Klimabäume für Erfurt“ zu verdanken, das fünf Studentinnen der Universität Erfurt gemeinsam mit dem Nachhaltigkeitszentrum Thüringen verwirklicht haben.

Feldahorne können längere Trockenphasen besser überstehen als andere Bäume

Anne Begau, Anna Meinl, Annika Zegowitz, Alina Legenbauer und Johanna Jasmin Kraft suchten im Rahmen des Studium Fundamentale eine Möglichkeit, auf die Gefahren des Klimawandels aufmerksam zu machen und ganz praktisch etwas gegen die Folgen zu unternehmen. Dabei kooperierten sie mit dem Nachhaltigkeitszentrum und suchten sich im privaten Kreis sowie bei der Allianz Versicherungsagentur von Steffen Welz finanzielle und ideelle Unterstützung.

Die Bäume stammen von der Baumschule Müller aus der Krämpfervorstadt. Also ganz aus der Nähe kamen sie zum jetzigen Standort, der mit der Stadtverwaltung abgesprochen war. Aus dem Garten- und Friedhofsamt kam der Vorschlag, Feldahorn zu wählen, weil der längere trockene Phasen gut aushalten kann.

Mit Schülern über Verbesserung ihrer persönlichen Klimabilanz gesprochen

Als eine Unterrichtseinheit für Neuntklässler der Aktivschule bauten die Studentinnen im Februar in ihr Projekt ein. Für die Mädchen und Jungen im Homeschooling ging es bei diesem Online-Bildungsangebot zum Thema Klimawandel auch um ganz praktische Beispiele. So wurde besprochen, was jeder zur Verbesserung seiner Klimabilanz tun kann, etwa nicht mit dem Auto in die Schule bringen lassen, sondern per Fahrrad oder mit dem ÖPNV zu kommen.

Bunt bemalte Steine nach dem Pflanztag zwischen den Bäumen abgelegt

Das Kinder- und Jugendwohnen im „Haus Schillerstraße“ bezogen die Studentinnen ebenfalls ein. Steine wurden bunt bemalt und an den Pflanzorten abgelegt. Der Pflanztag war Abschluss und Höhepunkt. „Alles hat gepasst und gut funktioniert. Es war auch noch ein sonniger Tag“, sagt Martin Abramowski vom Nachhaltigkeitszentrum.