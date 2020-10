In der BStU-Außenstelle auf dem Erfurter Petersberg lädt eine neue Ausstellung ein.

Erfurt. Grundkenntnisse über die Tätigkeit des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR vermittelt eine neue Ausstellung in Erfurt

Erfurter Ausstellung gibt Einblick in die Arbeit der Stasi

„Überwachen. Verängstigen. Verfolgen: Stasi. Die Geheimpolizei der DDR“ – so heißt die neue Ausstellung im Stasi-Unterlagen-Archiv. „Genossen, wir müssen alles wissen“: So lautete das Motto, das der DDR-Minister für Staatssicherheit, Erich Mielke, seinen Mitarbeitern vorgab. Mit diesem Wissen sollten sie die „Feinde“ der SED aufdecken und unschädlich machen, um die Herrschaft der SED in der DDR sicherzustellen. Eine Ausstellung im Stasi-Unterlagen-Archiv dazu ist ab 2. November zu sehen.

Zur Erfüllung dieses Auftrages verfügte das Ministerium für Staatssicherheit (MfS) über weitreichende Befugnisse: Es war gleichzeitig innenpolitische Geheimpolizei, Ermittlungsbehörde und Auslandsnachrichtendienst. Im Jahr 1989 waren rund 91.000 hauptamtliche Mitarbeiter für die Stasi tätig. Sie wurden durch ein Netz von etwa 189.000 inoffiziellen Mitarbeitern (IM) verstärkt. Die IM lieferten umfangreiche Informationen aus allen Bereichen des Lebens.

Die Ausstellung vermittelt wichtige Grundkenntnisse über die Tätigkeit des MfS. Anhand von fünf Themenbereichen – Jugend, Reisen, Kultur, Kirche und Sport – zeigt sie, wie die Stasi den Alltag der Bevölkerung überwachte und kontrollierte. Ausgewählte Einzelschicksale verdeutlichen, was „Bearbeitung“ und „Zersetzung“ durch die Stasi für die betroffenen Menschen bedeutete.

Der Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf Grund des Hygienekonzeptes können maximal zehn Besucher zeitgleich die Ausstellung besuchen.

Geöffnet ist die BStU-Außenstelle Erfurt, Petersberg, Haus 19, täglich von 9 bis 18 Uhr.