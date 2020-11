Erfurter Händler wollen gemeinsam durch die Krise kommen

An einem Strang ziehen und gemeinsam besser durch die Krise kommen, das ist der Wunsch, mit dem die Innenstadthändler am heutigen Samstag „Die große Erfurter Weihnachtschallenge“ starten. Es handelt sich um ein Gewinnspiel des städtischen Citymanagements und des Vereins Citymanagement und ist doch eigentlich viel mehr.

Umsatzrückgänge bis zu 80 Prozent durch Corona-Einschränkungen

„Umsatzrückgänge von 60 bis 80 Prozent oder fünf vereinzelte Kunden bis zur Mittagszeit sind derzeit keine Seltenheit“, hat die Citymanagerin Patricia Stepputtis in vielen Gesprächen mit den Händlern erfahren. Obwohl beim aktuellen Lockdown im November der Einzelhandel geöffnet hat – im Gegensatz zu den Corona-Maßnahmen im Frühjahr – sind für die meisten Händler die Einbußen im dennoch schon Weihnachtsgeschäft absehbar. Der Weihnachtsmarkt ist abgesagt. Touristen fehlen. Ob sie im Dezember wieder reisen dürfen und auch ohne den Anziehungspunkt Weihnachtsmarkt kämen, bleibt fraglich und die Einschränkungen können sich je nach Entwicklung des Infektionsgeschehens auch länger hinziehen.

Aktion soll davor bewahren, nach der Krise viele Lücken vorzufinden

„Immer wieder an die lokale Idee zu erinnern, die Innenstadt jetzt zu unterstützen, ist gut gemeint, doch ist dies auch ein wirkungsvoller Weg?“, fragt Patricia Stepputtis. Um über das Werben um Verständnis für die Lage der Händler hinaus aktiv zu werden, traf sich die Citymanagerin in einer Gesprächsrunde mit Händlern der Stadt. Das Ziel dieser Runde war zu planen: Was kann man tun, um die Innenstadt vor Leerständen während und nach der Krise zu schützen? „Die Idee war unter anderem dieses Gewinnspiel, das die Botschaft mit einer gewissen Leichtigkeit transportiert und vielleicht auch ein Stück Ablenkung erreicht“, hofft sie.

Weihnachtsgewinnspiel läuft von heute bis Heiligabend

Das Gesicht der Weihnachtsaktion ist die vierjährige Johanna. Sie kann der Werbeaktion ein Stück mehr Herzenswärme verleihen. Start ist an diesem Samstag und die Gewinnspielaktion läuft bis Heiligabend. Zu gewinnen gibt es zehn mal 100 Euro. Wer von morgen an bis zum 24. Dezember ein Weihnachtsgeschenk in der Innenstadt kauft, kann mitmachen und gewinnen. Die Voraussetzungen: Das gekaufte Geschenk muss einen Warenwert von mindestens zehn Euro haben. Es dürfen keine Lebensmittel und keine Zeitschriften sein.

Verein Citymanagement überweist Preisgeld an die Gewinner

Weihnachtliche Hektik oder Stress in der Adventszeit sollen bei den Erfurtern nicht aufkommen. Mitmachen ist ganz einfach: Eine Anmeldung zur Aktion ist bis einschließlich 24. Dezember möglich – mit einer E-Mail an citymanagerin@erfurt.de und dem Hinweis in der Betreffzeile „Ich kaufe in Erfurt“. Wichtig für die Teilnahme am Gewinnspiel ist es auf jeden Fall, die jeweiligen Kassenbons gut aufzubewahren. Eine Jury lost am 4. Januar die zehn Gewinner aus – und die sollten dann den Kassenbon vorweisen können. Die zehn Gewinner werden per E-Mail informiert und das Preisgeld vom Kooperationspartner der Stadt, vom Verein Citymanagement, auf deren Konten überwiesen.

Plakate in den Schaufenstern und Online-Käufe bei lokalen Händlern

In der Innenstadt werden die Händler ab Samstag Plakate mit der weihnachtlich in Szene gesetzten Johanna in den Schaufenstern anbringen. „Da es so schöne Bilder wurden und die Entscheidung schwer fiel, werden in der gesamten Innenstadt zwei Lieblingsmotive aus dem Fotoshooting zu sehen sein. Jeder Händler darf sich sein Motiv auswählen“, erklärt Patricia Stepputtis. „Mit der großen Erfurter Weihnachtschallenge wollen wir die Menschen inspirieren, ihre Geschenke hier in Erfurt zu kaufen.“

Um die Händler über sämtliche Wege zu unterstützen zählt es auch, wenn das Geschenk online bei einem lokalen Händler in Erfurt bestellt wurde.