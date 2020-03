Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter kommen künftig mit einem Wisch zum Fahrschein

Eigentlich war die Einführung der App erst für den 1. April geplant, doch wegen der Corona-Krise geht sie sofort an den Start: „Fairtiq“ heißt sie und macht mit einer einfachen Wisch-Bewegung beim Ein- und einer weiteren beim Ausstieg den virtuellen Ticketkauf möglich – ohne Kontakt zu Fahrkartenautomat oder Mitarbeitern im Evag-Service. Kommt die neue App gut an, soll sie über kurz oder lang die Handy-Ticket-App des Verkehrsverbundes Mittelthüringen ersetzen, in dessen ganzem Gebiet sie funktioniert, kündigt Evag-Chefin Myriam Berg an.

Sie hat keinen Zweifel am Erfolg der App, für deren Einsatz für Bus, Zug und Straßenbahn im Verkehrsverbund die Erfurter Verkehrsbetriebe sich stark gemacht hätten. Denn schon ein Beta-Test mit 450 Nutzern über drei Monate habe ein überaus positives Feedback ergeben. „Wir treffen mit der App den Nerv unserer Fahrgäste“, ist sich Berg sicher. Praxiserfahrungen gibt es überdies aus der ganzen Schweiz, aus Göttingen und Halle. In einem nächsten Schritt könnte die Fairtiq-Funktion zudem mit der SWE-Evag-App verschmelzen, die Auskunft gibt zu Abfahrtzeiten. „Ermittelt wird von unserer App immer der günstigste Preis“, verspricht die Evag-Chefin. Alle Fahrten innerhalb einer Woche würden zu einem Wochenbestpreis zusammengefasst. Heißt: Die Kosten einer Wochenkarte werden abgebucht, wenn diese günstiger ist als die Summe der Einzelfahrscheine. Günstiger ist die Fairtiq-App bis Ende des Jahres noch aus einem anderen Grund: Auf die Einzelfahrt wird ein Rabatt von zehn Prozent gewährt. Hinterlegt werden muss im System zur Abrechnung eine Kreditkarte oder ein Paypal-Konto. Das Fairtiq-System wird als „intelligent“ beschrieben, vorausgesetzt wird nur ein Smartphone. Erspart wird damit auch Ortsfremden ein Eintauchen ins örtliche Tarifsystem auf der Suche nach dem richtigen Ticket. Zulassen muss dafür der Nutzer seine GPS-Ortung. Dann stellt die App nach ihrem Start sogar fest, ob man sich überhaupt noch in der Straßenbahn befindet, wenn der Wisch zum Check-Out versäumt wurde, an den eine Push-Nachricht erinnere. „Berechnet wird in diesem Fall nur bis zur letztmöglichen Haltestelle“, verspricht Myriam Berg. Die Daten seien bei der Evag sicher, das Tracking der Fahrten werde anonymisiert gespeichert und ließe keine Rückschlüsse zum Fahrgast zu. Nur das Vierfahrtenticket lässt sich mit der App nicht abbilden, lässt Myriam Berg wissen. Die damit verbundenen Probleme bei einem Tarifwechsel oder Verlust sowie die Notwendigkeit der Bevorratung aber blieben mit Fairtiq im Gegenzug erspart. Weitere Informationen unter www.evag-erfurt.de und http://www.wisch-und-los.de/