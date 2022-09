Erfurts Schützenkönig gesucht

Wer wird in diesem Jahr am besten die Zielscheibe treffen? Der Bürger-Schützen-Corps sucht wieder den Schützenkönig (Symbolfoto).

Erfurt. Wer wird in diesem Jahr am besten die Zielscheibe treffen? Der Bürger-Schützen-Corps sucht wieder den Schützenkönig. Los geht es am Sonntag.

Anlässlich des diesjährigen Schützenfestes sucht der Bürger-Schützen-Corps (BSC) wieder den Schützenkönig der Landeshauptstadt. Der BSC feiert in diesem Jahr sein 559-jähriges Bestehen.

Das Qualifizierungsschießen findet am Sonntag, 11. September, von 10 bis 13 Uhr, sowie am 13. und 15. September von 15 bis 19 Uhr und am 17. September von 9 bis 11 Uhr statt. Wo? In der Schützenstraße 6. Das Finalschießen wird am 17. September ab 11.30 Uhr ausgetragen.

Einen Tag später, am 18. September, lädt der BSC ab 9.30 Uhr zum Frühschoppen. Der Eintritt ist frei. Auf dem Vereinsgelände gibt es Live-Musik, Gulasch und Klöße sowie das Ausschießen des Holzvogels. Und natürlich werden dann die Könige und Meister der Pistole ausgerufen.