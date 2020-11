Eine Fahrraddemo hat am Sonntagmorgen zu Frust unter Autofahrern geführt. Die angemeldete Klimaradtour führt entlang der B7 von Jena nach Erfurt, eskortiert von der Polizei. Bewusst wurde damit der Autoverkehr auf der Bundesstraße ausgebremst.

Die Demo ist eine Tagesetappe für die Aktion „Paris goes Brussel“, um auf die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens aufmerksam zu machen. Die Jenaer „Fridays for Future“ und die „Parents for Future“ beteiligten unter anderem, indem sie in die Pedale traten.

Ziel der Staffelfahrt ist Brüssel, wo sich ab dem 10. Dezember EU-Führungsspitzen treffen, um über die Corona-Pandemie und den Klimawandel zu sprechen. Die EU will sich auf ein neues Emissionsreduktionsziel für 2030 einigen. „Mit dieser Aktion wollen wir darauf aufmerksam machen, dass das Pariser Klimaschutzabkommen bereits fünf Jahre alt ist“, erklärt „Parents for Future“. Die Umsetzung müsse endlich erfolgen, um die Erderhitzung auf 1,5°C zu beschränken.