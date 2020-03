Fehlende Schutzausrüstung: Thüringen prüft Unterstützung für Rettungsdienste

Das Thüringer Gesundheitsministerium prüft, die Rettungsdienste im Land während der Coronakrise mit der Bereitstellung von Schutzausrüstung für die Rettungswagen zu unterstützen. Ministeriumssprecher Frank Schenker zufolge gab es am Montag entsprechende Gespräche. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Hilft das Landesamt für Verbraucherschutz?

Demnach kümmert sich das Landesamt für Verbraucherschutz um die zentrale Beschaffung von Schutzmaterial wie Masken und Schutzkitteln – und zwar nicht nur für die Krankenhäuser. Auch die Pflegedienste sollen darüber die Ausrüstung erhalten. „Geprüft wird, ob auf diesem Weg auch die Rettungsdienste mit versorgt werden können“, sagt Schenker.

Das Deutsche Rote Kreuz hatte am Wochenende Alarm geschlagen, dass die Schutzausrüstung einiger Thüringer Rettungsdienste bereits in dieser Woche zur Neige gehe. Die Nachbeschaffung sei nicht nur teuer, sondern auch mit langen Lieferzeiten verbunden, wie der DRK-Landesvorstandschef Peter Schreiber sagte. Nach dem Hilferuf waren am Montag mehrere Offerten von Händlern bei der Organisation eingegangen. „Die müssen wir prüfen“, sagt Schreiber, verweist aber aufs hohe Preisniveau derzeit. Die Kosten seien über die bestehenden Pauschalen in den Rettungsdienst-Verträgen nicht gedeckt.

Leichte Entspannung beim Rettungsdienst in Südthüringen

Leichte Entspannung zeichne sich in Südthüringen ab, wo es gelungen sei, etwas Nachschub zu sichern, sagt Schreiber. Seinen Angaben zufolge bekommen die Rettungsdienste pro Einsatz fünf Euro für Schutzmaterial erstattet. Derzeit koste eine Atemschutzmaske im Einkauf aber schon zwischen 6 und 6,50 Euro. Die Preise für Mund-Nasen-Masken seien von sieben Cent auf einen Euro gestiegen.

Das Deutsche Rote Kreuz beschäftigt in Thüringen 1000 Mitarbeiter im Rettungsdienst und sei mit einem Marktanteil von 70 Prozent der größte Anbieter. Die Mitarbeiter sind aufgrund drohender Infektionen mit dem Coronavirus zu den besonders gefährdeten Personengruppen zu rechnen – eine Schutzausrüstung ist unabdingbar.