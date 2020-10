Guten Morgen Erfurt: Die Zukunft beginnt heute

Wer hätte vor 30 Jahren, als ich meine Artikel noch auf der Schreibmaschine zusammenklopfte, geglaubt, dass es mit der technischen Entwicklung so rasant vorwärts gehen wird? Für einen Bruchteil der Rechenleistung eines modernen Handys hätte es damals noch eine Baugenehmigung für ein Rechnergebäude gebraucht, eine Trafostation, Sozialräume für die Mitarbeiter... Alles wird kleiner, bald sind die Chips so klein geschrumpft, dass sie bedenkenlos verspeist und komplett verdaut werden. Davon bin ich fest überzeugt. Jedes Hühnchen, jede Kuh und jedes Schwein wird elektronisch überwacht sein . Alles läuft beim Bauern im Kontrollraum zusammen. Glauben Sie nicht? Jules Verne wollte auch keiner glauben. Und seine Visionen sind inzwischen überholt. Irgendwann wird der Bauer seine Hühnchen so weit „nachverfolgen“ können, dass er am Bildschirm miterlebt, wie ihr GPS nur noch ganz kleine Kreise dreht und wie sie nach der Rotation im Grill letztmalig Fahrt aufnehmen... Möglich ist aber auch, dass es bald keine richtigen Hühnchen mehr gibt, nur noch formidentischen Ersatz. Auch das haben uns die Autoren der Zukunft schon aufs Brot geschmiert – in Person von Louis de Funès in „Brust oder Keule“. Auch hier liegen erste Versionen schon in den Regalen...

Schöne Grüße an Jules Verne!