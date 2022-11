Kaisersaal in Erfurts Innenstadt möchte Solaranlage auf sein Dach

Erfurt. Hohe Energiekosten schlagen sich auch auf Eintrittspreise für Veranstaltungen nieder. Dem soll entgegen gewirkt werden.

Die gestiegenen Kosten für Energie greifen in alle Lebensbereiche. Jeder versucht, zu sparen oder zumindest, nicht die Kosten noch weiter hochtreiben zu müssen. So auch die Kaisersaal Erfurt GmbH.

„Bei den aktuellen Energiekosten müssen wir dies an die Veranstalter weiter geben. Das führt zu höheren Eintritten und Standgebühren. Aber es ist unser hohes Interesse, die Preisspirale nicht weiter nach oben zu treiben“, betont Thomas Günther, Geschäftsführer des Kaisersaals. Deshalb waren die Anträge für eine Photovoltaik-Anlage gestellt worden, am Dienstag befasst sich der Ausschuss für Stadtentwicklung damit.

„Wir haben vorab viele Gespräche geführt mit Stadträten, als Veranstalterallianz mit dem Wirtschaftsministerium und mit dem Ministerpräsidenten Bodo Ramelow.“ Es gab bereits einen Vor-Ort-Termin. Drei Seiten des Daches sollen mit der Anlage belegt werden, unter anderem auf dem Dach zum Innenhof des Kaisersaals und auf der südlichen Dachseite ohne Einsehbarkeit von der Futterstraße.

Allerdings, der Kaisersaal ist eingetragenes Kulturdenkmal. Veränderungen am Gebäude unterliegen einer Genehmigungspflicht, also einer denkmalschutzrechtlichen Erlaubnis. So heißt es in der Antwort der Stadtverwaltung an CDU-Stadträtin Lilli Fischer.

Bisher war eine solche Errichtung nicht umsetzbar. Mit der Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetz „haben sich die Grundsätze für eine mögliche Genehmigung nach Auffassung der Geschäftsführung der Kaisersaal Erfurt GmbH geändert“, steht es in dem Schreiben.

Geld sparen und Umwelt schützen

Die Anlage solle unter Nutzung von hocheffizienten schwarzen Modulen erfolgen, die möglichst vollflächig eine einheitliche Optik auf dem Dach ermöglichen. Ein Eingriff in die historische Substanz erfolge nicht. „Wir wollen das ästhetisch geschickt lösen und vor allem für wirtschaftliche Stabilität sorgen. Der Gedanke vereint sich mit dem an die Umwelt“, sagt Thomas Günther.

Ziel sei, im März mit dem Bau anzufangen. Die Refinanzierung ist über ein langfristiges Mieterstrommodell geplant. „Der Antrag zur Genehmigung für diese Anlage wird derzeit vorbereitet und in den nächsten Tagen den zuständigen Stellen übermittelt“, schreibt die Verwaltung, unterzeichnet von Andreas Bausewein.

Thomas Günther ist hoffnungsvoll: „Wir sind in guten Gesprächen mit den beteiligten Ämtern und sicher, dass wir einen für beide Seiten tragfähigen Kompromiss finden werden.“