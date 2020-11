Auch kleine Schäden in Gebäuden mindern die Lernatmosphäre. Nötige Kleinreparaturen soll der Handwerkerstab leisten.

Erfurt. Kleinstreparaturen an Schulen sollen durch neue städtisches Team erledigt werden. Kreishandwerkerschaft sieht Konkurrenz aus öffentlichen Hand

Kritik an Handwerkerstab in Stadt-Regie

Die Stadt Erfurt will mit einem städtischen Handwerkerstab plötzlich anstehende Reparaturen in Kindergärten und Schulen schnell angehen. Dieses mehrheitlich durch den Stadtrat unterstützte Ansinnen stößt in der Kreishandwerkerschaft Mittelthüringen auf wenig Gegenliebe.