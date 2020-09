Kulturknall hallt durch Erfurt

Stephanie Appelhans, die erste Konzertmeisterin am Theater Erfurt, gab ein 1:1 Concert in der Schotte.

Alphörner in Venedig . . . so etwas gibt es nicht. Nun, beim Kulturknall am Wochenende wurde einiges möglich. Neue Formate, teils entstanden aus der Not heraus, die die Coronapandemie auch über die Kulturlandschaft brachte, behaupteten sich durchaus bei den Zuschauern- und vor allem Hörern. „Kultur flaniert“ und „Theatrale“ sorgten für einen ordentlichen „Kulturknall".