Lamas, Kino und Zauberei: Die Top 5 zum Weltkindertag in Erfurt

Erfurt. Eher einen Film schauen oder doch etwas Aktives im Park? Erfurt hat viel zu bieten, was den Kindertag am 20. September angeht.

Am Weltkindertag können Familien durch den thüringenweiten Feiertag eine Auszeit vom Schul- und Arbeitsalltag nehmen. In Erfurt gibt es viele Vereine und Kulturorte, die sich extra dafür etwas ausgedacht haben, sodass Klein und Groß zusammen Spaß haben können. Unsere Redaktion hat fünf besondere Tipps für den 20. September zusammengestellt:

Im Film nach Phantásien

Im Haus Dacheröden steht Michael Endes „Unendliche Geschichte“ auf dem Programm. Die Literaturverfilmung mit dem Jungen Bastian ist um 16.30 Uhr im „Kino im Salon“ zu sehen. Bastian flüchtet sich in die Parallelwelt Phantásien, in der er auf den Jäger Atréju, die kindliche Kaiserin und den Drachen Fuchur trifft. Der Eintritt in den bildgewaltigen Fantasy-Streifen beträgt 8 Euro. Da die Platzanzahl begrenzt ist, wird empfohlen, die Tickets bereits frühzeitig zu sichern. Die Erfurter Filmemacherin Susanne Aßmann wird zu Beginn eine kurze Einführung geben.

Zaubershow im Brühler Garten

Der Stadtjugendring Erfurt lädt am Weltkindertag zum Familienfest im Brühler Garten ein. Kinder und ihre Familien können sich auf kostenlose Spiel-, Bewegungs- und Bastelangebote sowie ein spannendes Bühnenprogramm von 14 bis 18 Uhr freuen. Dies umfasst eine Clown- und Zaubershow, eine kleine Tanzeinlage und Mitmach-Musik für Kinder. Die Stände und Angebote werden zum Großteil von Jugendverbänden und Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit gestaltet und betreut.

Baumeister im Egapark

An vielen Erlebnisstationen können sich große und kleine Entdecker auch im Egapark ausprobieren. Die große Physikanten-Show, 11 und 15 Uhr auf der Parkbühne, erklärt verschiedene Phänomene, es knallt, qualmt und die Zuschauer kommen aus dem Staunen nicht mehr raus. Auf der Bambusbaustelle sind die Besucher mit insgesamt 4000 Bambusstäben Architekt und Baumeister. An den anderen Erlebnisstationen kann man mit Alpakas und Lamas kuscheln, mit Wasser experimentieren, Seife aus Naturmaterialien selbst machen und erfährt alles zum Upcycling von Papier.

Auf den Spuren von leisen Pfoten

Klosterkater Augustinus zeigt Familien das Augustinerkloster. Dort lebt er – und weil er sieben Leben hat, kennt er alle Schlupflöcher und jeden Winkel in den alten Gemäuern. Außerdem kann er durch die Zeit reisen. Das hilft ihm, wenn er gemeinsam mit den Kindern und ihren Eltern oder Großeltern auf Entdeckungsreise durchs Kloster unterwegs ist. Die Zeitreise in die Vergangenheit beginnt am Mittwoch, 20. September, um 11 Uhr. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 3,50 Euro. Kinder haben freien Eintritt.

Ein Fisch im Geheimversteck

Zum Start in die Wasserspielzeit und passend zum Weltkindertag gibt es in der Studiobox des Theaters ein Märchenkonzert, das unter dem Meer spielt. Der kleine Fisch Fritzi Flosse wartet in seinem Geheimversteck auf seinen besten Freund. Dabei entdeckt er die Kinder und erzählt ihnen vom Meer, seiner Familie und seinem besten Freund, der sehr mutig ist und mit dem er immer viele Abenteuer erlebt. Dieses besondere Konzerterlebnis ist für Kinder von drei bis sechs Jahren geeignet. Los geht es 14 Uhr und 15 Uhr.