Landessieger bei Jugend forscht in Jena gekürt: Diese Projekte überzeugen die Jury

Jena. Am Freitag haben in Jena die Schülerwettbewerbe Jugend forscht und Schüler experimentieren stattgefunden: Wer besonders überrascht hat.

Am Freitag sind Thüringens beste Jungforscher in Jena ausgezeichnet worden. Dort hatte der Landeswettbewerb von Jugend forscht und Schüler experimentieren stattgefunden. Insgesamt 144 Jungforscherinnen und Jungforscher präsentierten 69 Projekte in den sieben Fachgebieten.

Die Themen für Jugend forscht liegen mitunter auf der Straße. Jedenfalls für Julia Richter, Antonia Heinrich und Antonia Bockhorn. Die Schülerinnen des Ernst-Abbe-Gymnasiums in Jena haben sich über achtlos weggeworfene Gesichtsmasken geärgert, zumal Modelle aus Polypropylen 450 Jahre für den Abbau benötigen. Das brachte sie auf die Idee, nach Alternativen zu suchen. Die Schülerinnen haben selbst bioabbaubare Vliese hergestellt und im Kompostier­versuch über 92 Tage nachgewiesen, dass ein erster Abbau bei ihren Masken stattgefunden hat. Die Jenaer Friedrich-Schiller-Universität und das TITK in Rudolstadt unterstützten die Arbeit.

Unterstützung für teure Untersuchung bekommen

Das Hohenstein-Institut half, die Filterwirkung zu ermitteln. „Das kostet 1500 Euro, aber als sie erfahren haben, dass wir ein Schülerteam sind, haben sie es für selbst gebackene Plätzchen erledigt“, berichten die Abiturientinnen. Sie wissen nun, dass ihr Vlies nicht die Filterkraft von 95 Prozent erreicht, sondern nur 79 Prozent. Sie wollen weiterforschen, welche Materialkombination den Wert steigert.

Mit dem Anbau der Alge Spirulina, die als Nahrungsergänzungsmittel dient, beschäftigte sich ein Team des Konrad-Duden-Gymnasiums Schleiz. Die Jungforscher ermittelten Kriterien wie Temperatur, pH-Wert oder optische Dichte, die Auskunft über die Güte geben. Entsprechende Sensoren packten sie in ein mit Teilen aus dem 3D-Drucker gebautes Messgerät (Materialwert 80 Euro) und überzeugten die Technik-Jury.

Digitaler Stadtrundgang gewinnt einen ersten Preis

Maike Gräfenstein, Charlize Opitz und Emilie Gräfe vom Pestalozzi-Gymnasium Stadtroda holten einen ersten Preis mit einem digitalen Stadtrundgang. Sie verteilten QR-Codes an zwölf Sehenswürdigkeiten der Stadt, recherchierten die Geschichte, drehten Videos und zeichneten Podcasts auf. So stehen nun für verschiedene Altersgruppen Informationen bereit.

Gewinnerinnen im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften: Maike Gräfenstein, Charlize Opitz und Emilie Gräfe (von links) vom Johann-Heinrich-Pestalozzi-Gymnasium Stadtroda haben einen digitalen Stadtrundgang durch Stadtroda entwickelt. Foto: Tino Zippel

Ronja Hollatz und Lea Gaurun fanden heraus, dass an der Goetheschule Ilmenau in den Räumen der fünften bis achten Klasse Lärm an der Schmerzgrenze herrscht. Das Ergebnis ihrer Untersuchung: Schallabsorber und Lüftungsanlagen, die ein Öffnen der Fenster zur Bundesstraße unnötig machen, führen zur Linderung. Sie wollen nun bei der Landrätin vorstellig werden.

Erste Preise bei Jugend forscht

Biologie: Elisabeth Nitz, Janez Caspar Hilbert und Stella Montag (Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfurt) – Heißer wird es nicht

Chemie: Manuel Paul, Luisa Fechner und Greta Diederich (Schweitzer-Gymnasium Erfurt) – Untersuchung der Eigenschaften von PET während des Recyclingprozesses

Geo- und Raumwissenschaften: Maike Gräfenstein, Emilie Gräfe, Charlize Opitz (Johann-Heinrich-Pestalozzi-Gymnasium Stadtroda) – Mit QR-Codes durch Stadtroda

Mathematik/Informatik: Jos Constantin Heinemann (Goetheschule Ilmenau) – Vorteile auf unterschiedlichen Feldgrößen im Strategiespiel „Dodgem“

Physik: Ronja Hollatz und Lea Gaurun (Goetheschule Ilmenau) – Akustische Ermittlungen im Klassen­zimmer

Technik: Juliane Pätz, Jakob Seifert, Anna-Lena Munzert, Stefanie Wolf (Duden-Gymnasium Schleiz) – Messgerät zur Lebensmittelsicherheitsprüfung von Spirulina

Interdisziplinäres Projekt: Antonia Bockhorn, Julia Richter, Antonia Heinrich (Ernst-Abbe-Gymnasium Jena) – Herstellen und Untersuchen biologisch abbaubarer medizinischer Masken

Sieger im Fachgebiet Technik: Ein Messgerät zur Überprüfung der Lebensmittelsicherheit von Spirulina haben Anna-Lena Munzert, Jakob Seifert, Stefanie Wolf und Juliane Pätz (von links) vom Konrad-Duden-Gymnasium Schleiz vorgestellt. Foto: Tino Zippel

Erste Preise bei Schüler experimentieren

Arbeitswelt: Aeneas Neumann (Lerchenberggymnasium Altenburg) – O Two for You

Biologie: Rebecca Geier, Lucie Naundorf und Lea Starke (Roman-Herzog-Gymnasium Schmölln) – Reiche Ernte dank Wildbienen im Obstbau

Chemie: Michael Krumbiegel (Albert-Schweitzer-Gymnasium Erfurt) – Die süße Fontäne – Untersuchung des Cola-Mentos-Effekts

Geo- und Raumwissenschaften: Rebecca Heß (Erasmus-Reinhold-Gymnasium Saalfeld) – Eines der ältesten Geheimnisse des Thüringer Waldes: Schneekopfkugeln

Mathematik/Informatik: Justus Schelwies, Thomas Brackenhoff und Ingo Auer (Albert-Schweitzer-Gymnasium Ruhla) – Mutantis

Physik: Fabian Löser (Friedrichgymnasium Altenburg) – Bestimmung des optimalen Abschusswinkels von Papierflugzeugen

Technik: Bruno Theil, Phil Weiland und Paul Schön (Johann-Heinrich-Pestalozzi-Gymnasium Stadtroda) – Mikroprozessor gesteuertes Modellauto

Interdisziplinäres Projekt: Arthur Politt, Konrad Brier und Karlson Lindel (Jenaplanschule Erfurt) – Überlebenshilfe