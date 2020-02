Letzte Frist für den Kein-Müll-Laden

Wenn am Monatsende das Geld nicht reicht, dann ist die kurze Geschichte des „Kein Müll-Ladens“ in der Meienbergstraße beendet. Dann muss wieder geschlossen werden, bedauert Projektleiter Benjamin Zeising. Denn das unkommerzielle Geschäft zur Wiederverwertung und Müllvermeidung, das vom Welt(t)raum e.V. dort vor einem Jahr aus der Taufe gehoben wurden, fand nicht die Unterstützung der Politik, die man sich erhofft hatte.

Ziel sei es gewesen, zweimal pro Woche Interessierten bei der Suche nach einer Wiederverwertung nicht mehr benötigter Alltagsgegenstände zu helfen - mit Informationen, Kontakten und auch mit Entgegennahme vor Ort. Kostenfrei für die Kundschaft, ehrenamtlich betreut. Als der Laden im September 2019 eröffnet wurde, gab es von der Stadt einmalig 500 Euro – mehr würde der Haushalt der Stadt für derartige Projekte nicht hergeben, wurde dem Verein erklärt. Auch die Landesregierung winkte ab. Die Bitte um Lottomittel wurde mit dem Hinweis abgewiesen, dass derartige Gelder zwar für die Planung und die Organisation von Projekten vergeben werden, nicht aber, um die Pacht für Objekte zu bezahlen. Dabei würden dem Freistaat Millionen-Beträge zur Verfügung stehen, um speziell derartige Projekte und Ideen zu fördern.

Und dies sei der wunde Punkt. Denn die Geschäftsräume wurden von den Eigentümern bislang mietfrei zur Verfügung gestellt. Die Familie Baumgarten habe sich von dem Konzept begeistern lassen – und wie der Verein darauf gehofft, dass der Zuspruch auch die Finanzierung klärt. „Die Vermieter sind bis jetzt unsere größten Sponsoren“, erklärt Benjamin Zeisig. Im vergangenen Jahr hätten sie für den Verein auf einen vierstelligen Betrag verzichtet – das Geschäft in der Meienbergstraße liegt in der Erfurter 1A-Lage.

Bisher wurden im Laden mehr als 250 Besucher gezählt. Und allen konnte bei ihrem Wunsch, mehr Müll zu vermeiden geholfen werden. In dieser Zeit habe sich herausgestellt, dass überschüssige Bau- und Büromaterialien am gefragtesten sind. Papiercontainer und Sperrmüll muss nicht sein. Das Projekt habe Fahrt aufgenommen – wird vermutlich aber wieder ausgebremst. Um das zu vermeiden wurde am Wochenende eine Fundraising-Kampagne gestartet, mit der Projektpaten gesucht werden, die sich bereit erklären für mindestens secht Monate monatlich 20 Euro zu spenden. Bis zum 28. Februar geben sich die Kein-Müll-Aktivisten Zeit. Klappt es nicht, wird am 29. Februar das Geschäft wieder geräumt.

www.keinmuell.wordpress.com