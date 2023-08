Erfurt. Protestbewegung „Letzte Generation“ lief betont langsam über Erfurts Hauptverkehrsader.

Knapp 30 Anhänger der Bewegung „Letzte Generation“ liefen am Mittwochnachmittag in einem Protestmarsch betont langsam vom Hauptbahnhof, über den Juri-Gagarin-Ring, Talknoten, Andreasstraße bis zum Domplatz und bremsten so den Berufsverkehr aus. Damit wollen sie ein Zeichen an die Bundesregierung senden und unter anderem einen Gesellschaftsrat einfordern.