Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Literatur-Andacht in Erfurt vergegenwärtigt Hölderlin

Der Evangelische Kirchenkreis lädt gemeinsam mit dem Verein „Erfurter Herbstlese“ zu einer Literatur-Andacht in das Haus Dacheröden ein. Am 7. Juni sprechen im Innenhof des Haues am Anger die Literaturkritiker Anne-Dore Krohn (rbb) und Denis Scheck über den Dichter und Theologen Friedrich Hölderlin. Die liturgischen Lesestücke gestaltet Senior Matthias Rein.

Seit Friedrich Hölderlin, dessen 250. Geburtstag die literarische Welt in diesem Jahr begeht, darf gelten: Es ist zum Verrücktwerden in Deutschland mit der Dichtung. Hölderlin revolutionierte die Poesie in einer Zeit, in der in Paris erst Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit entdeckt wurden und kurz darauf der Terror tobte.

Anne-Dore Krohn und Denis Scheck beleuchten Größe, Glück und Unglück Hölderlins und sorgen in ihrer Hölderlin-Revue dafür, dass der Dichter auch nach seinem 250. Geburtstag am 20. März nicht in Vergessenheit gerät.

Wegen der Hygienebestimmungen in der Corona-Pandemie ist die Personenzahl begrenzt. Eine Anmeldung unter herbstlese@herbstlese.de oder Tel. 0361 / 64 41 23 75 wird empfohlen.