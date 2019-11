Szene aus der Show "Lord of the Dance - Dangerous Games"

In modernem Gewand präsentiert sich die Show „Lord of the Dance“, die 2020 nach Erfurt und Gera kommt.

„Lord of the Dance“ 2020 in Erfurt und Gera

In modernem Gewand präsentiert sich die Erfolgsshow „Lord of the Dance“, die für ihr aktuelles Programm den Untertitel „Dangerous Games’’ trägt und 2020 nach Erfurt und Gera kommt. Nach fast zweieinhalb Jahrzehnten des Siegeszuges rund um den Globus hat Michael Flatley seiner Produktion ein leicht verändertes Aussehen verliehen, während die wesentlichen Elemente von Story und populären Tanzformationen erhalten geblieben sind.

„Lord of the Dance“ zeigt sich in einer von riesigen LED-Wänden geprägten Kulisse und mit variierten Kostümen als eine Art Best-of, das den Fans ein Wiedersehen mit diesem Dauer-Hit ermöglicht.

Lord of the Dance – Dangerous Games: am Freitag, 28. Februar 2020, um 20 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum Gera und am Dienstag, 17. März 2020, um 20 Uhr in der Messehalle Erfurt; Karten beim Ticketshop Thüringen, Tel. 0361/2275227, und im Internet auf www.ticketshop-thueringen.de