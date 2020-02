Max Herre vor Konzert in Erfurt: „Es gibt da dieses Unbehagen“

Max Herre ist Rapper, Songschreiber und Produzent. Und er ist bekennender Weltbürger und Grenzgänger. Auf seinem aktuellen Album „Athen“ hat er Hip-Hop, DDR-Pop und Alltagsgeschichten zusammengebracht. Ein Gespräch über Musik, Politik und die Freuden des Lebens.

Was fällt Ihnen spontan zu

Thüringen ein?

Ich war erst neulich in Erfurt und hatte einen Auftritt mit Clueso. War echt cool. Eine wirklich tolle Stadt, wie ich finde. Und die Thüringer sind einfach super, offen und lustig. Ich hatte das gute Gefühl, dass in der Stadt eine solidarische Grundstimmung herrscht.

Schwingt da ein Aber mit?

Ich muss zugeben, es gibt da dieses Unbehagen. Wenn man von außen auf Thüringen schaut, dann sitzen mit Höcke & Co. ein paar unangenehme Zeitgenossen im Parlament. Mir ist natürlich klar, dass diese Entwicklung keinesfalls nur ein Ostproblem ist. Aber ich sehe das Ganze mit Sorge, denn mit der AfD wird offen rassistische Politik und nationale Gesinnung institutionell. Deshalb ist es meiner Meinung nach auch so wichtig, dass die Menschen gegen jedweden rechten Hass konsequent zusammenstehen.

Viele AfD-Wähler erklären, dass sie mit den etablierten Parteien unzufrieden sind...

… nur um jemandem einen Denkzettel zu verpassen, darf man doch keine Rassisten wählen. Aus der Geschichte wissen wir, wo so etwas hinführen kann. Sicher, es gab mit der Wende viele Brüche im Osten. Viele politische und wirtschaftliche Entscheidungen waren falsch. Später kamen die Fehler bei der Integration geflüchteter Menschen hinzu. Aber aus der eigenen Unzufriedenheit heraus auf Leute zu zielen, die eigentlich unsere Hilfe brauchen, ist in meinen Augen nicht akzeptabel.

Im Song „Dunkles Kapitel“ thematisieren Sie den Rückfall in nationalistische Muster...

Es ist ein Teil meiner Arbeit, Stellung zu beziehen zu politischen Entwicklungen. Und nie war es wichtiger, für seine Überzeugung von einer solidarischen und friedlichen Welt einzustehen.

Wird sich Clueso vielleicht mit einem Gastauftritt bei Ihrem Konzert in Erfurt revanchieren?

Man wird sehen, ob er gerade in der Stadt ist. Es heute schon zu versprechen, wäre aber wohl unlauter. Aber es gibt immer ein Mikro für Clueso – und die Band liebt es, mit ihm zu spielen.

Fallen Ihnen die Melodien zu oder ist es harte Arbeit, einen neuen Song zu schreiben?

Ich mache fortlaufend Musik, mal allein, mal im Team. So entstehen über die Zeit jede Menge musikalischer Skizzen, je nach Stimmung und Inspiration. Irgendwann, wenn ich dann wieder eine Platte machen will, ziehe ich mich zurück und probiere, jene Skizzen herauszufiltern, die mich besonders berühren, auf die mir ein Text einfällt. Dann gibt es eine lange Schreibphase, manchmal hole ich mir dazu Unterstützung, denn es ist nicht immer lustig, allein auf ein weißes Blatt zu stieren. Ganz klar: Songs fliegen einem nicht einfach so zu – jedenfalls mir nicht. Für die letzte Platte habe ich mich zeitweilig in einer Wohnung in Tel Aviv eingenistet.

Ihr wohl bekanntester Song ist „A.N.N.A“ – sucht man als Künstler immer wieder einen solchen Hit?

Eigentlich nicht. Mir geht es vor allen Dingen darum, spannende Geschichte zu erzählen – wie in „A.N.N.A“. Aber eben anders und neu.

Der jüngst beschriebene Sehnsuchtsort ist „Athen“, der Song gab auch der Tour den Namen...

… weil die Stadt für mich alles vereint. Mein Vater lebte dort, mein Onkel, die griechische Metropole ist für mich somit Vergangenheit, Gegenwart und Sehnsuchtsort. Es geht in dem Song um das Leben und um Bruchstellen. Auf dieser Projektionsfläche „Athen“ ist Platz für familiäre sowie politische und kulturelle Auseinandersetzungen. Die Stadt gab und gibt mir Inspiration.

Fällt es Ihnen leicht, von privaten Gefühlen zu singen?

Keine leichte Frage. Die Musik, die Texte, entstehen in einem geschützten Raum, dem Studio. Erst wenn man fertig ist, muss man an die Öffentlichkeit. Natürlich wäge ich immer auch ab, was ich von mir offenbare, wie verletzlich und angreifbar ich mich mache. Die Sprache ist aber ein tolles Mittel, man kann sehr nah an der Emotion bleiben, ohne jede Intimität preisgeben zu müssen.

Beschäftigt Sie mit fortschreitenden Jahren auch die eigene Endlichkeit?

Natürlich. Ich bin mittlerweile in einem gewissen Alter. Aber es ist weniger die Angst, plötzlich nicht mehr da zu sein. Es ist eher die Frage, wie der Übergang erfolgen wird. Es will wohl keiner, auch ich nicht, über Gebühr leiden. Ansonsten versuche ich, die Zeit zu genießen – und vielleicht für die Nachwelt etwas zu hinterlassen.

Auf der aktuellen Platte haben Sie einen Song der DDR-Band Panta Rhei ausgegraben – wie kommt man denn auf einen solchen ausgefallenen Cover-Song?

Ich kenne den Titel „Nachts“ schon eine ganze Weile. In den Nullerjahren zog ich in Berlin immer über Flohmärkte und kaufte alte Amiga-Platten. Und so entdeckte ich solche tollen Songs.

In der DDR war die eigene Musik nicht sonderlich beliebt...

...ein absoluter Fehler, wie ich finde. Es gab begnadete Musiker, eine breite Blues- und Rock-Szene. Die Jazz-Musiker im Osten waren auch Spitzenklasse. Und es gab weniger diese Abgrenzung und dieses Genre-Denken. Ich nenne nur Hansi Biebl, Jürgen Kerth, Emmerling oder Uschi Brüning. Viele Songs der DDR-Bands waren handwerklich auf höchstem Niveau.

Sie finden also, dass wir die DDR-Hinterlassenschaften zu wenig schätzen?

Jetzt, mit etwas Abstand, sollte man die Songs von damals noch einmal hören. Viele wären überrascht von der Schönheit der Melodien. Hinzu kommt: Aufgrund der Zensur mussten Musiker eine eigene Sprache entwickeln, sehr kryptisch, metaphorisch und dennoch auch mit jeder Menge versteckter Kritik.

Derzeit haben die deutschen Interpreten à la Forster, Oerding oder Giesinger Zulauf. Ist Ihnen bewusst, dass diese Entwicklung ohne Max Herre und seinen „Freundeskreis“ kaum möglich gewesen wäre?

Das Selbstverständnis, mit dem heute deutsche Songs gespielt werden, ist grandios. Aber bis dahin war es ein langer Weg. Zu meiner Zeit haben alle Bands noch englische Texte gesungen. Die deutsche Sprache hat sich dann erst über die Jahre befreit, der Rap versuchte, die Wortfolgen flüssig zu machen. Und „Freundeskreis“ war Teil der Bewegung. Ja, das macht mich immer noch ein bisschen stolz.

Es scheint Ihnen ein inneres Bedürfnis zu sein, Ihrer Frau Joy Denalane in regelmäßigen Abständen eine musikalische Liebeserklärung zu senden?

Ja, es sprudelt anscheinend so aus mir raus. Und es ist ein Thema, bei dem ich mich relativ gut auskenne. Liebeslieder sind ein wichtiger Teil der Musik – und ich mag es, wenn es emotional wird.

Sie glauben also, dass es nur

die eine große Liebe gibt?

Das sieht sicher jeder etwas anders. Aber für mich ist das so.

Max Herre spielt am ­Donnerstag, 19. März, in der Alten Oper ­Erfurt.