Misslungener Fahrbahnwechsel sorgt für Sperrung der A4

Erfurt. Eine Autofahrerin hatte die Kontrolle über ihr Auto verloren. Wegen dem Unfall mussten Teile der A4 und A71 gesperrt werden.

Bei einem Fahrbahnwechsel auf der A4 verlor am Freitagabend eine 32-Jährige die Kontrolle über ihr Auto. Laut Angaben der Polizei wechselte die Frau zwischen dem Erfurter-Kreuz und der Anschlussstelle Erfurt-West vom linken auf den mittleren Fahrstreifen. Dabei übersteuerte sie ihr Auto und stieß mit einem Lkw zusammen. Bei dem Unfall wurden die 32-Jährige sowie ihre drei Kinder im Alter zwischen 6 und 10 Jahren) verletzt und zur Untersuchung in umliegende Kliniken gebracht. Der 46-jährige Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Es kam zu einer einstündigen Vollsperrung der Richtungsfahrbahn Dresden. Zudem musste die Überfahrt der A71 auf die A4 am Erfurter-Kreuz gesperrt werden.