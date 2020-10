Bird („Vogel“), der kalifornische Verleiher von E-Scootern, ist in Erfurt gelandet. Zumindest Teile der aus 200 Fahrzeugen bestehenden Start-Flotte stehen seit einigen Tagen in den Straßen und können gemietet werden.

Voraussetzung ist eine App des Unternehmens auf dem Handy. Die Kosten betragen laut dem Unternehmenssprecher Harry Porter 1 Euro für das Entsperren des Rollers und 25 Cent für jede Minute. Eine Zehn-Minuten-Fahrt kostet demnach 3,50 Euro.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um das Modell „Bird One“, das nach Unternehmensangaben speziell für die Teil-Nutzung entwickelt wurde und eine Mindesthaltbarkeit von zwei Jahren haben soll. Die Reichweite liegt bei rund 40 Kilometern.

Nutzer müssen mindestens 18 Jahre alt sein. Ein vor der ersten Fahrt zu absolvierendes Theorie-Training können sie direkt in der Handy-App durchführen. Dabei wird auch auf Regeln hingewiesen, etwa, dass Bürgersteige tabu sind, wenn sie nicht auch für Fahrräder zugelassen sind. Die Nutzung eines Helms wird empfohlen, doch liegt es an den Nutzern, einen Helm dabei zu haben.

Vor dem Abstellen muss ein Foto gemacht werden

Nach den Behinderungen, die unüberlegt abgestellte Roller im Vorjahr auslösten, dürfen die Bird-Scooter nicht überall geparkt werden. Zu den Verbotszonen, die auch noch angepasst werden können, gehören laut Bird-Sprecher Porter auch „Gebiete in unmittelbarer Nähe von Gewässern“. Damit soll wohl verhindert werden, dass Vandalen Roller in den Flutgraben werfen. Um die Fahrt beenden zu können, müsse zudem ein Foto des geparkten Bird gemacht werden.

„Wir glauben, dass Bird in einer Stadt jeder Größe einen positiven Einfluss haben kann“, sagt Harry Porter auf die Frage nach dem Standort Erfurt. Dabei seien die Alternativen zum Autoverkehr gerade in den Mittelstädten und kleinen Großstädten noch nicht so stark ausgeprägt wie in den Metropolen. „Unser Angebot kann hier einen umso größeren Nutzen für die Bürger bieten“, meint Porter.

Der schwedische Anbieter Voi hatte sich im Dezember nach einem halben Jahr in Erfurt wieder zurückgezogen.

