Neuer Stürmer: FC Rot-Weiß Erfurt setzt weiter auf Jugendstil

Erfurt. Die Erfurter werden auch in der Fußball-Regionalliga eine der jüngsten Mannschaften stellen. Der neue Stürmer aus Chemnitz passt ins Jugendkonzept.

Verstärkung mit Gardemaß: Der FC Rot-Weiß hat sich die Dienste von Simon Noah Roscher gesichert. Der 1,94 Meter große Angreifer wechselt vom Regionalliga-Rivalen Chemnitzer FC nach Erfurt.

Bei seinem Heimatverein hatte es Roscher in den letzten beiden Spieljahren auf 21 Einsätze und zwei Tore gebracht. Am 30. Juni war sein Vertrag beim CFC ausgelaufen.

Von Beginn an das Vertrauen gespürt

„Mit Simon bekommen wir eine sehr gute weitere Qualität für unseren Sturm. Trotz einiger Angebote aus der Regionalliga Nordost war für ihn Rot-Weiß die erste Wahl“, freut sich Sportdirektor Franz Gerber. Roscher selbst hatte „von Anfang ein sehr gutes Gefühl“.

Er hätte vom ersten Gespräch an das ganze Vertrauen von Trainer Fabian Gerber gespürt. „Ich kann es kaum erwarten, das erste Mal im rot-weißen Trikot aufzulaufen und hoffe, dass wir eine sehr erfolgreiche Zeit mit maximalem Erfolg zusammen erleben“, sagt der Neuzugang.

Passende Ergänzung zu wendigen Stürmern

Der 20-Jährige ergänzt mit seiner Statur nicht nur die bisherige Offensivabteilung mit kleineren, wendigen Spielern gut. Er passt vom Alter auch zum Jugendstil, den der Verein nach dem Aufstieg beibehalten will.

Bei der Zusammensetzung des bisher feststehenden Regionalliga-Ka­ders zeichnet sich bereits ab, dass der FC Rot-Weiß eine der jüngsten Mannschaften im 18er-Feld stellen wird.

Durchschnittsalter des aktuellen Kaders beträgt 21,6 Jahre

Bis auf Kapitän Andrej Startsev (28) ist keiner der 16 vertraglich gebundenen Akteure älter als 24. Das aktuelle Durchschnittsalter beträgt lediglich 21,6 Jahre.

Zum Vergleich: Im Vorjahr wurde der BFC Dynamo Nordost-Staffelsieger mit einem Kader, der durchschnittlich 26,4 Jahre aufwies. Auch bei den meisten anderen Konkurrenten erwartet die Erfurter geballte Erfahrung.

Gerber arbeitet gern mit Talenten

„Wir stehen zu hundert Prozent hinter diesem Weg“, sagt Trainer Fabian Gerber. „Mir macht es sehr viel Spaß, mit Talenten zu arbeiten und diese zu fördern. Aber natürlich sind wir auch ein Stück weit zu diesem Weg gezwungen.“

Er spielt damit auf den engen finanziellen Rahmen an, den sein Vater für die neue Spielzeit vorgegeben hat.

Saisonetat liegt unter einer Million Euro

Rot-Weiß-Geschäftsführer Franz Gerber plant mit einem Saisonetat von 1,5 Millionen Euro. Darin enthalten sind jedoch auch die Kosten für die Nutzung des Steigerwaldstadions und die neu strukturierte Geschäftsstelle. Für die erste Mannschaft stehen rund 850.000 Euro zur Verfügung. Ein Budget, das keine großen Sprünge beim Personal zulässt.

Trotzdem kündigt Gerber Senior an: „Wir werden eventuell diese Woche noch Erfahrung dazu bekommen.“ Ein Torhüter soll ebenso geholt werden wie ein zentraler Mittelfeld- und ein Abwehrspieler. Am kommenden Montag steigt Rot-Weiß als letztes Team in die Vorbereitung ein.

Mitaufsteiger Greifswald rüstet auf

Den Erfurtern bleiben ganze dreieinhalb Wochen, um sich das Rüstzeug für die neue Spielklasse zu holen. Mitaufsteiger Greifswald ist seit diesem Mittwochabend wieder am Ball und hatte zuletzt mit der Verpflichtung von Tom Weilandt für Furore gesorgt.

Der 30-Jährige kommt vom Bundesligisten VfL Bochum.

