Sänger der Erfurter Kultband Anger 77 stellt die Fans 13 Jahre lang auf die Geduldsprobe

Erfurt. Fans der Erfurter Band Anger 77 brauchten Geduld. Jetzt haben Sigi und Kocher nach 13 Jahren ein neues Album komponiert. „Weites Land“ hat am 13. Mai Premiere.

Die Zeiten, in denen Andreas „Sigi“ Siegmund die Platten anderer Künstler im örtlichen Elektronikfachmarkt von A bis Z einsortiert hat, sind endgültig vorbei: Der 52-Jährige, der als Sänger der Erfurter Band Anger 77 Anfang der 1990er-Jahre erfolgreich war, hat sich vom Lohn- und Brot-Job am Plattenregal in ein neues Leben verabschiedet. Jetzt geht es wieder ausschließlich um eigene Musik.

Sigi hat nach 20 Jahren seinen Job gekündigt, er raucht und trinkt nicht mehr – und arbeitet nun glücklich: als Kindergärtner in Bischleben. Und er hat in der Corona-Zwangspause wieder angefangen zu Texten. Nach 13 Jahren „Funkstille“ überrascht er an der Seite von Anger-77-Gründungsmitglied und Gitarrist René „Kocher“ Koch mit einer neuen Platte: „Weites Land“ ist der Titel. Sie erlebt am Samstag, 13. Mai, in der Erfurter Zentralheize ihre Live-Premiere zur Release-Party.

Tradition der Weihnachts-Rock-Konzerte begründet

So richtig weg waren Anger 77 dabei eigentlich nie: Sigi und Kocher gelten als Begründer der Erfurter Weihnachtskonzerte, alljährlich am 23. Dezember gab es seit 1997 ein „Wiederhören“ von alten Hits wie „Vielleicht“ aus 1998, „Komm her“ aus 2000 oder „Engel“ aus 2001. Zu zweit sind die beiden der Musik treu geblieben, auch nachdem sich die übrigen Mitglieder aus der Band verabschiedet hatten. Und Freunde sind sie sowieso geblieben, seit sie sich 1988 das erste Mal über den Weg gelaufen sind.

Im Vorprogramm von „Fury in the Slaughterhouse“ und Phil Boa

Anger 77 bei der Probe – ein Bild aus den 1990er-Jahren aus dem Fotoalbum der Band. Vorn Sänger Sigi, rechts Kocher an der Gitarre. (Archivbild) Foto: Anger 77

1992 waren Anger 77, benannt nach der Adresse ihres Proberaums, auf dem Höhepunkt ihrer Karriere: Im Schlepptau von „Fury in the Slaughterhouse“ spielen die fünf Musiker vor 2000 Menschen und mehr. Das Video von „Keine Angst“ drehen sie in Los Angeles, es rotiert bei MTV. Bei Phillip Boa sind sie Vorband und BAP-Sänger Wolfgang Niedecken nennt Anger 77 seine legitimen Nachfolger. Im Wim-Wenders-Film über BAP geben sie die Rowdies. Als sie dann aber bei einer großen Plattenfirma unter Vertrag kommen, fallen Sigi keine Texte mehr ein, doch Hits werden gefordert. „Ich bin für den Rockstar nicht gemacht“, sagt Sigi rückblickend auf das jähe Karriereende.

Mit drei Akkorden und unverkennbarer Stimme

Ganz ohne Druck sind jetzt zehn neue Songs entstanden. Sie erzählen von Kindheit und Jugend in der DDR, von Sigis Faszination für Kultur der amerikanischen Ureinwohner und der Sehnsucht nach der Geliebten. Mit Kochers Riffs und Harmonien wurden Titel daraus, die den Spagat schaffen: Sie schließen nahtlos an die alten Alben an, klingen gleichzeitig gereift und neu. Drei Akkorde hat die erste Single-Auskopplung „Neue Freunde“, Sigis Stimme ist dabei so unverkennbar wie Kochers Gitarrenspiel. Im Studio waren Frank Schlebeck (Bass), Sebastian Fritzlar (Tasten) und Torsten Ebner (Schlagzeug) mit dabei, produziert hat das Album Steffen Ritter.

Von der Jugend in der DDR und dem Einklang mit der Natur

„Weites Land“ nimmt Bezug auf eines der Lieblingsbücher des Sängers: „Die Söhne der Großen Bärin“. Ein Konzeptalbum allein über den Niedergang der indigenen Völker, über den Einklang mit der Natur und gelebten Umweltschutz ist die CD nun doch nicht geworden: „Vielleicht das nächste Album“, sagt Andreas „Sigi“ Siegmund schmunzelnd: „Der Knoten ist geplatzt.“ Auch mit „Weites Land“ ist das letzte Kapitel der Bandgeschichte noch nicht geschrieben.