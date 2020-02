Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schäuble bei Ringvorlesung: „Nicht alle Ungleichheiten konnten ausgeglichen werden“

Der Andrang war groß. So groß. dass die Ringvorlesung mit Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) per Video in einen zweiten Hörsaal der Universität Erfurt übertragen werden musste. Als der beliebte Politiker im Rollstuhl in den Saal rollte, empfing ihn ein herzlicher Applaus. Gekommen war der 77-Jährige als Zeitzeuge der Wiedervereinigung, aber auch um zu diskutieren.

Seit 1972 ist der gebürtige Baden-Württemberger – oder Badener, wie er sich selbst mehrfach bezeichnet – Mitglied im Deutschen Bundestag und damit der dienstälteste deutsche Abgeordnete überhaupt. 1990 schrieb er maßgeblich mit am Einigungsvertrag zwischen DDR und BRD. Um den Einheitsprozess geht es in Schäubles Ringvorlesung. In 40 Jahren Teilung hätten viele eine Wiedervereinigung als unrealistisch empfunden oder seien als Revanchisten bezeichnet worden, wenn sie vor 1989 daran festhielten. Für Helmut Kohl sei sie der Kern der deutschen Frage gewesen, das habe sich auch Erich Honecker 1987 beim Besuch im Westen anhören müssen. Erinnerung an diese Nacht eint die Menschen in Ost und West „Die Maueröffnung 1989 bedeutete eine Zäsur. Die ganze Welt war überrascht. Niemand hatte erwartet, dass die Menschen die Trennung durch die streng bewachte Grenze beenden würden, friedlich und ohne einen Schuss. Die Erinnerung an diese Nacht eint die Menschen in Ost und West“, sagte Schäuble. Allerdings habe das Glück des friedlichen Umsturzes seinen Preis gehabt. Teile des alten Machtapparates seien in die Entwicklung eingebunden gewesen. Die Linkspartei sei rechtlich immer noch die alte SED, geändert habe diese nur Namen und Programm, nicht aber ihre rechtliche Identität. In der Diskussion gebe es nur eine vermeintlich ostdeutsche Identität Die unter dem alten Regime gelitten hatten, mussten so mit den ideologischen und personellen Kontinuitäten umgehen. „Vielleicht ist das auch ein Grund für manche der Probleme, mit denen wir aktuell, auch in meiner Partei, zu kämpfen haben“, sagte der Bundestagspräsident. So gebe es in der Diskussion nur eine vermeintlich ostdeutsche, aber keine westdeutsche Identität. Ging die Einheit zu schnell, fragte der Redner an einer Stelle? Vorwürfe, der Osten sei überrumpelt worden. kontert Wolfgang Schäuble mit dem Hinweis auf die Erwartungen der DDR-Bürger, die damals skandierten „Kommt die D-Mark nicht nach hier, gehen wir zu ihr“. „Innenpolitisch waren es die Mehrheit der DDR-Bürger selbst, die ein zügiges Vorgehen forderten. Die Menschen wollten die schnelle Einheit, es war nicht Bonn, das das entschied“, sagte Schäuble. Allerdings müsse auch der Westen sich kritische Fragen gefallen lassen, etwa zum allzu selbstgefälligen Glauben an die Alternativlosigkeit der eigenen Modelle und an eine allzu überhebliche Erwartung, sich diesen zu unterwerfen. Fragen zu unterschiedlichen Löhnen in Ost und West In der anschließenden Diskussion wurde Schäuble unter anderem mit Fragen zu unterschiedlichen Löhnen in Ost und West, zur Möglichkeit von Entschädigungen für um ihr Land gebrachte Bauern oder zur finanziellen Benachteiligung von geschiedenen DDR-Frauen konfrontiert. In seinen Antworten mahnte er wiederholt, weniger zurück und mehr auf die Gestaltung der Zukunft zu schauen. „Wir haben im Einigungsprozess versucht, alle gleich zu behandeln. Alle Ungleichheiten und Ungerechtigkeiten der vergangen 40 Jahren auszugleichen, war nicht möglich“, sagte er. DDR-Wirtschaft sei nicht wettbewerbsfähig gewesen DDR-Bürger seien genauso fleißig und fähig gewesen wie ihre westdeutschen Landsleute, dennoch sei die DDR-Wirtschaft nicht wettbewerbsfähig gewesen. Dies könne man nicht der Treuhand anlasten. Eindringlich verteidigte er das deutsche Bekenntnis zur Oder-Neiße-Grenze, das die Einheit erst ermöglicht habe. „Das ist auch ein Folge von Hitler. Schlimmeres als wir hat in Europa niemand zustande gebracht. Wir müssen mit den Konsequenzen daraus leben“, so der Politiker. Jungen Leuten empfahl er, sich für ihre Anliegen zu engagieren und Mehrheiten zu organisieren. So funktioniere die Demokratie. Schäuble: Regeln der Demokratie mutwillig zerstört In der DDR gab es kein normales Leben – Ringvorlesung von Freya Klier in Erfurt