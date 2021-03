Tage toilettenfreier Zone in Nördlicher Geraaue sind gezählt

Erfurt. Wer um Ostern in der Nördlichen Geraaue unterwegs ist, findet noch keine geöffnete Toilettenanlage. Bis Ende April sollte das aber klappen.

Frühling und Lockdown sorgen für eine stetig wachsende Anzahl von Spaziergängern, Radfahrern und Freiluftsportlern an der Gera. Der Erfurter Roland Büttner war von der Baumerstraße bis nach Gispersleben und zurück zu Fuß unterwegs und stellte fest: „Keine einzige Möglichkeit zum Austreten.“ Den kürzlich eingeweihten Bereich am „Klärchen“ ziert zwar eine nagelneue Toilettenanlage, aber die ist noch geschlossen. „Es gibt Ostern bestimmt viel Betrieb dort. Die Menschen stehen dann vor verschlossener Tür, das kann es doch nicht sein“, findet er. Wir fragten in der Stadtverwaltung nach.

Die Betreiber für insgesamt drei Anlagen in der Geraaue stehen fest

In der Geraaue wird es drei öffentliche Toilettenanlagen geben, teilt Rathaussprecherin Heike Dobenecker mit – am Seecafé, nördlich der Straße der Nationen, am „Klärchen“ an der Marie-Elise-Kayser-Straße und neben dem Nordbad. Der Nutzungsvertrag für das Seecafé mit der WBG Zukunft ist am gestrigen Freitag unterzeichnet und das Gebäude übergeben worden. Eine Eröffnungstermin ist noch nicht bekannt. Im Bugajahr wird die Toilette des Cafés als öffentliche Anlage von der Genossenschaft betrieben, wie es danach weitergeht, bleibt abzuwarten.

An den Toiletten am „Klärchen“ und am Nordbad laufen restliche Bauarbeiten, eröffnet wird spätestens Ende April. Der Standort am „Klärchen“ wird vom Erfurter Sportbetrieb betrieben, der am Nordbad vom Amt für Gebäudemanagement.

Papierkörbe am „Amphitheater“ stehen nur oben am Radweg

Am „Klärchen“ hat Leser Roland Büttner übrigens nicht nur geschlossene Toiletten registriert. Papierkörbe gibt es am „Amphitheater“ oben, unten bei den Lümmelstühlen aber nicht. „Die Leute sind zu faul, den Müll nach oben zu tragen, es fliegt schon welcher rum“, hat er beobachtet. „Dort haben wir neun Papierkörbe á 90 Liter neben dem Radweg aufgestellt“, ist von der Verwaltung zu erfahren. Unten am Wasser wurden keine eingeordnet, da das Anfahren für Entsorgungsfahrzeuge beschwerlich wäre. „Wir haben die Hoffnung, dass die Leute ihren Müll mit hochnehmen und dort entsorgen, beobachten das aber und werden bei Bedarf nachjustieren.“

Eine interaktive Karte im Geoportal auf der Stadtseite www.erfurt.de ist in Verantwortung des Umweltdezernenten bereits vor drei, vier Wochen an den Start gegangen. Das hatte Andreas Horn zugesagt und in seinem Bereich umgesetzt. „Die interaktive Karte wird fortlaufend aktualisiert“, sagte er. Gibt man in eine Internetsuchmaschine „öffentliche Toiletten Erfurt“ ein, beispielsweise bei Google, wird man zur Karte auf der Stadtseite geführt und findet darunter auch eine Liste mit Fotos, Preisen, Öffnungszeiten, besonderen Hinweisen.