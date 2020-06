Im Lichtschein eines vorbeifahrenden Autos krabbelt eine Kröte über eine Landstraße. In Erfurt haben Tierschützer Tausende seiner Artgenossen gerettet.

Erfurt. Fast 3700 Erdkröten und gut 1800 Teichmolche haben Tierschützer in Erfurt innerhalb mehrerer Wochen an Schutzzäunen gerettet.

Tausende Kröten und Molche in Erfurt gerettet

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Tausende Kröten und Molche in Erfurt gerettet

Zwei Monate lang seien die Tiere von ehrenamtlichen Helfern an den Amphibienschutzzäunen eingesammelt worden, teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit. Die Schutzeinrichtungen vor allem an viel befahrenen Straßen sollen verhindern, dass die Amphibien auf ihren Wanderungen zu den Laichgewässern überfahren werden.

Im Stadtteil Windischholzhausen wurden den Angaben zufolge 3627 Erdkröten, 23 Grasfrösche, 27 Teichmolche und ein Bergmolch erfasst. Das seien etwa 1000 Erdkröten mehr als im Jahr zuvor gewesen.

Am Güterverkehrszentrum Hochstedt wurden 1041 Erdkröten, 12 Teichfrösche, 1808 Teichmolche und 6 Kammmolche gerettet. Dort war die Zahl der Erdkröten etwas niedriger als im Vorjahr, als 1105 Tiere gezählt wurden.

Dagegen stieg die Zahl der Teichmolche von 1683 im vergangenen Jahr auf nun 1808.