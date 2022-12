Weihnachtsmarkt im Erfurter Rieth mit vielen Attraktionen

An der Gemeinschaftsschule Otto Lilienthal fand ein Weihnachtsmarkt statt.

Erfurt. Erfurter Schüler feiern ihren Weihnachtsmarkt im Rieth.

Am Dienstag fand an der Gemeinschaftsschule Otto Lilienthal im Rieth der traditionelle Weihnachtsmarkt statt. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause wurde dieser von den 531 Schülern, Pädagogen und den Familien groß gefeiert. Erstmalig wurde auch der Ortsteil mit einbezogen. Es gab zahlreiche Stationen, wie zum Beispiel die Talentbühne. Hier wurde gesungen, getanzt und Adventsgedichte dargeboten. Im Schulhaus konnte sich jeder kreativ ausprobieren und ein Weihnachtsgeschenk basteln. Auf dem weihnachtlich geschmückten Schulhof ging es sportlich zu. Beim Christbaumkugellauf und Entenangeln musste viel Geschick bewiesen werden. Der Weihnachtsmann mit seinem Engel waren auch da und haben sich am Lagerfeuer gemeinsam mit den Schülern ein Stockbrot gegönnt.