Zwei Verletzte bei schwerem Unfall in Erfurt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagabend in Erfurt in der Stauffenbergallee an der Kreuzung Schlachthofstraße. Wie die Polizei am Samstag informierte, sei ein Autofahrer auf der Stauffenbergallee über eine rote Ampel gefahren und stieß mit einem Auto zusammen, welches aus der Schlachthofstraße kam.

Die Fahrer der beiden Wagen wurden leicht verletzt und wurden ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge erlitten Totalschaden. Durch den Unfall, die folgenden polizeilichen Maßnahmen und das Bergen der Fahrzeuge wurde der Verkehr erheblich beeinträchtigt und die Kreuzung musste teilweise voll gesperrt werden.

