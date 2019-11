Landgericht Gera verhängt Haftstrafen für Drogengärtner im Landkreis Greiz

Das Landgericht Gera hat am Montag drei Männer wegen Drogenhandels zu Freiheitsstrafen verurteilt. Einen vierten Angeklagten sprach die elfte Strafkammer vom Vorwurf frei, die Marihuana-Plantage in Birkhausen (Harth-Pöllnitz im Landkreis Greiz) mit betrieben zu haben.

Anders als von der Staatsanwaltschaft beantragt, kam das Gericht nicht zur Einschätzung, dass die drei Verurteilten im juristischen Sinne als Bande gehandelt haben. So konnte die Strafkammer laut der Vorsitzenden Richterin Andrea Höfs nicht nachweisen, dass mindestens drei Personen in eine Bandenabrede einbezogen waren – trotz einer professionellen Plantage in dem Gebäude. Wahrscheinlich, aber nicht nachweisbar sei, dass es ein Netzwerk von Hintermännern gebe, die sich auch um den Absatz kümmerten.

Fünf Jahre Haft für Drahtzieher

Entsprechend milder mussten die Haftstrafen ausfallen. Der mutmaßliche Drahtzieher muss für fünf Jahre in Haft. Seinen Onkel, der nach Deutschland gekommen war, um sich Geld für sein Fuhrunternehmen zu leihen, sprach das Gericht frei. Er hatte nur drei Tage im Objekt der Plantage verbracht. Zwei weitere südeuropäische Angeklagte, die nach Auffassung des Gerichtes länger als Gärtner arbeiteten, erhielten Freiheitsstrafen von drei Jahren und zehn Monaten beziehungsweise zwei Jahren und zehn Monaten.

4400 Pflanzen aufgezogen

Die Angeklagten wurden bei einer Razzia am 4. Mai 2018 vor Ort verhaftet. Die Zollfahnder entdeckten zahlreiche technische Geräte, die zum optimalen Aufwuchs der Pflanzen nötig waren. Im Objekt gab es auch Wohnräume. Das Gericht geht davon aus, dass mindestens 4400 Pflanzen reiften. Der Hauptangeklagte soll für Erlöse aus dem Verkauf einen Wertersatz von 84.500 Euro leisten.

Das Gericht musste zahlreiche Chatverkehre, Kassenbelege und Blitzerfotos sichten, um eine bandenmäßige Abrede auszuschließen. Dafür waren seit Januar 37 Verhandlungstage notwendig.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig.