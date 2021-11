Architektonische und kreative Innovationen

Gotha. Mit dem Gothaer Fassadenpreis wurden Robert Luhn, Steffen Bergmann, Marko Stegmaier und Franjo Boras ausgezeichnet.

Bereits zum zehnten Mal hat die Stadtverwaltung den „Gothaer Fassadenpreis“ vergeben, der coronabedingt am Donnerstagabend nur in kleinem Rahmen stattfand. Drei Preisträger konnten die eigens für den Wettbewerb gestaltete Edelstahlplakette in Empfang nehmen.

Im Jahre 2003 wurde der Fassaden-Wettbewerb ins Leben gerufen, der Bauherren, Architekten und Handwerksfirmen eine besondere Würdigung ihres architektonischen Anspruchs bei der Gestaltung von Fassaden an Alt- und Neubauten zukommen lassen soll. Hauptsponsor des Fassadenpreises war von Beginn an die VR Bank Westthüringen, die auch im kommenden Jahr den Wettbewerb unterstützen will, wie Ralf Schomburg, Vorstand der VR Bank, bestätigte. Von 2011 bis 2013 wurde das Bankgebäude in der Gothaer Querstraße denkmalgerecht saniert, so Schomburg.

Beim diesjährigen Wettbewerb gingen 14 Vorschläge von Bauherren ein, die Sanierungen von Altbauten, Neu- und Ersatzbauten beinhalteten. Eine siebenköpfige Jury, darunter Vertreter der Stadt, Untere Denkmalschutzbehörde, Architekten, Verein für Stadtgeschichte, VR Bank und Stadtplanungsamt hatten die Aufgabe die eingereichten Arbeiten zu bewerten. Dabei kam es besonders auf die Gestaltung der Fassade, handwerkliche Ausführungen, der Aufwertung des Erscheinungsbildes gegenüber dem Altzustand und der architektonischen kreativen Innovation bei Neubauten an.

Die Wahl sei der Jury diesmal nicht leicht gefallen. So erhielt Robert Luhn für seinen Neubau Aduastraße 6a, der an den Bauhausstil angelehnt ist, den Fassadenpreis. Für die Sanierung des Gebäudes Feuerbachstraße 8 wurde Steffen Bergmann ausgezeichnet. Des Weiteren erhielten die Bauherren Marko Stegmaier und Franjo Boras für die denkmalgerechte Sanierung des Gebäudes Gartenstraße 32b den begehrten Preis. Alle anderen Wettbewerbsteilnehmer erhielten Anerkennungsurkunden und eine Buchprämie.