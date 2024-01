Landkreis Gotha. Ein Langfinger wehrt sich in Gotha gegen den Ladendetektiv. Zwei Personen werden bei einem Unfall verletzt. Und der Polizei gehen wieder betrunkene Autofahrer ins Netz.

Ein 22-jähriger Erfurter ließ am Samstagnachmittag in einem Lebensmittelmarkt in der Parkstraße in Gotha alkoholische Getränke mitgehen. Ein Kunde, der den Diebstahl beobachtet hatte, stellte den Mann, als dieser den Markt verlassen wollte. Der Erfurter versuchte, sich der Festhaltung gewaltsam zu entziehen. Vergeblich. Er bekam eine Anzeige wegen räuberischen Diebstahls.