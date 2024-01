Westhausen. Ein 18-Jähriger übersieht den Pkw einer 23-Jährigen auf dem Verbindungsweg von Ballstädt.

Ein 18-jähriger Fahrer war am Montagmorgen auf dem Verbindungsweg von Ballstädt in Richtung B247 unterwegs, auf welche er nach rechts in Richtung Bad Langensalza auffahren wollte. Gleichzeitig fuhr eine 23-jährige Fahrerin laut Polizei auf der B247 von Bad Langensalza in Richtung Westhausen und überholte dabei einen vor ihr fahrenden LKW.