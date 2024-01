Molschleben. Der CDU-Kreisverband Gotha hat Waltershausens Bürgermeister Brychcy zum Spitzenkandidaten nominiert. Die Liste umfasst 37 Kandidaten aus allen Teilen des Landkreises.

Der Gothaer CDU-Kreisverband hat am Samstag, 6. Januar, die Kandidaten für die bevorstehende Kreistagswahl im Landkreis Gotha aufgestellt. Eingeladen waren alle wahlberechtigten Mitglieder aus den Ortsverbänden des Gothaer Kreisverbands dazu in den Landgasthof „Zur Krone“ in Molschleben.