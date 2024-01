Kreis Gotha. Ausgehtipps für das kommende Wochenende im Kreis Gotha: In Karnevalshochburgen stehen die ersten Büttenabende an. Auftakt mit Bürgermeisterfasching in Eschenbergen.

Mitte Januar herrscht klirrende Winterkälte im Gotha Land. Doch gute vier Wochen vor Aschermittwoch beginnt bei den Karnevalisten zwischen Fahner Höhe und Rennsteig die heiße Phase. In Faschingshochburgen wie Finsterbergen und Tambach-Dietarz oder Siebleben stehen die ersten Büttenabende der Session an.