Ohrdruf. In Ohrdruf hat es an der Kreuzung zur Bundesstraße 247 einen großen Unfall gegeben. Mehrere Verletzte und zwei kaputte Autos waren die Folge.

In Ohrdruf im Landkreis Gotha sind am Freitag gleich vier Autos in einen Unfall verwickelt gewesen. Wie die Polizei in einer Meldung schreibt, war ein 76 Jahre alter Autofahrer aus Richtung Ortsmitte kommend über die Bundesstraße gefahren. Dabei missachtete er allerdings die Vorfahrt eines 19 Jahre alten Fahrers eines Opels, der sich auf dem Weg Richtung Gotha befand.

Der 19-Jährige wich dem Rentner aus und geriet dabei in den Gegenverkehr. Er stieß frontal mit dem Auto eines 67-Jährigen Mitsubishi zusammen. Ein 27-Jähriger VW-Fahrer konnte dem Unfallgeschehen nicht mehr ausweichen und krachte in den Opel und den Mitsubishi. Dabei wurden drei Personen verletzt und mussten in umliegende Krankenhäuser gebracht werden.

Die Polizei schätzt den Schaden auf 25.000 Euro. Der Opel und der Mitsubishi mussten abgeschleppt werden. Die B247 war für eine Stunde voll gesperrt.

